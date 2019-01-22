В аэропорту Ханты-Мансийска задержали захватчика самолета, который хотел улететь в Афганистан

В Международном аэропорту «Ханты-Мансийск» - АО «Юграавиа» совершил экстренную посадку самолет Boeing 737 компании Аэрофлот рейса SU1515, следующий по маршруту Сургут-Москва. В Москву он должен был прибыть в 16.20, однако воздушное судно пришлось развернуть, так как на борту произошло ЧП. Один из пассажиров, сидевший на месте 14А, потребовал лететь в Афганистан. По некоторым источникам, его зовут Павел и ему 41 год.

По неподтвержденной информации на борту самолета находятся 69 человек, в том числе один младенец, а также семь членов экипажа.

- У нас ЧП. По данным СМИ, один из пассажиров рейса «Аэрофлота» Сургут — Москва, угрожая оружием, потребовал развернуть самолет в Афганистан. Подробностей пока нет, жду информацию, переживаю вместе со всеми, - прокомментировал глава города Сургут Вадим Шувалов, когда стала известна информация о захвате.

Позднее он добавил, что ситуация благополучно разрешилась. Экипаж самолета смог убедить хулигана, который был в состоянии алкогольного опьянения, сесть в Ханты-Мансийске на дозаправку. Там же его и задержали, по предварительным данным, пострадавших нет. Нарушителя еще не выводили из самолета и территории аэропорта.

- Угнанный самолет сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Пассажир, потребовавший развернуть самолет, задержан. …им оказался некий Павел Шаповалов, ранее судимый. Оружия при нем не нашли. Спасибо экипажу рейса и спецслужбам за оперативность и профессионализм! – отметил Вадим Шувалов.

В настоящее время аэропорт оцеплен, людей внутрь не пускают. Стоит несколько скорых, патрульные машины полиции, приехали кинологи с собаками. Тут же мерзнут пассажиры. Те, кто должен был вылететь в ближайшие часы, не знают, получится ли у них это сделать. Стоит отметить, что все отвественные службы не комментируют ситуацию, что порождает волну слухов.