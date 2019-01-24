2019-01-24T10:11:21+03:00
Общество

В мэрии Нефтеюганска опровергают информацию об обысках

Глава города, якобы подозреваемый в получении взятки, находится на рабочем месте
Мария Васильева
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Фото из группы "Голос Нефтеюганска" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Голос Нефтеюганска" в соцсети ВКонтакте
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В администрации Нефтеюганска опровергают информацию о якобы проходящих обысках силовиками. По словам представителей мэрии, рабочий день проходит в обычном режиме, глава города Сергей Дегтярев находится на месте, в своем кабинете.

Сообщение о том, что в мэрии города Нефтеюганск проходят обыски, появились сегодня, 24 января, в популярных городских пабилках социальных сетях. В опубликованных постах говорится, что глава города Сергей Дегтярёв якобы задержан силовиками.

- Дегтярев задержан за получение взятки. Обыски проходят и в его квартире, - сообщает источник. По информации очевидцев, следственные действия ведутся в кабинете главы мэрии, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки.

ВЕРСИЯ

По неофициальным данным причиной обысков в администрации Нефтеюганска могут быть махинации с землей, а именно перепродажа участка, отданного предпринимателю за небольшую сумму для возведения жилого квартала, который позже был перепродан за сотни миллионов под строительство гипермаркета «Лента».

Накануне, 23 января, городской суд обязал администрацию расторгнуть договор с тем самым бизнесменом. Предположительно, мэр Нефтеюганска Сергей Дягтерев мог сопровождать эту сделку. Сначала он попытался отозвать иск из суда, а затем развернул широкую информационную компанию в защиту «инвесторов».

Не исключено, что речь шла о защите интересов местных чиновников-бизнесменов и депутатов, среди которых могут быть известные югорские нефтяники, активно инвестирующие в местные проекты.

ОФИЦИАЛЬНО

В следственном управлении СКР по ХМАО-Югре отметили, что сотрудники ведомства не принимают участия в мероприятиях. Если какие-то следственные действия и ведутся, вероятнее всего центральным аппаратом Следственного комитета России.

СПРАВКА КП

Сергей Дегтярёв вступил в должность главы города Нефтеюганск в 2016 году. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Работал юристом, инженером, адвокатом.

В 2008 - 2011 годы был депутатом Думы ХМАО-Югры четвёртого созыва. В 2011-2016 годы являлся заместителем председателя Думы ХМАО-Югры пятого созыва, председателем комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. Женат, воспитывает двоих детей.

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