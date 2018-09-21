Верховный муфтий Сирии обсудил с югорскими имамами вопросы двустороннего сотрудничества

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-21T13:24:17+03:00

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Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун в рамках своего двухдневного визита в Сургут встретился с имамами из разных городов Югры и представителями национальных объединений в здании СурГУ. Каждый из участников встречи для себя отметил, что приезд лидера сирийских суннитов – важное историческое событие не только для города, но и для всей Югры

ТОЛЧОК К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Имам Ханты-Мансийска Рустам хазрат поблагодарил верховного муфтия за визит и выразил надежду от лица всех югорских имамов, что скоро в Сирии восстановят деятельность исламских институтов и университетов.

- Сейчас в России остро стоит вопрос обеспечения кадрами уже имеющихся и строящихся исламских учебных заведений. Ваши духовные вузы одни из сильнейших по своему научному и кадровому потенциалу и могут оказать существенную поддержку в развитии исламского образования, подготовке религиозных деятелей для России, - обратился имам Ханты-Мансийска к Ахмаду Хассуну, подчеркнув, что Югра готова послать имамов и студентов для обучения арабскому языку или учёбе в магистратуре.

Сегодня в Сургуте проживает порядка ста различных национальностей, проводится работа с руководителями национальных объединений и действует координационный совет. Как отметил глава сургутской администрации Вадим Шувалов, встреча даст толчок к дальнейшему развитию культурных, промышленных и духовных связей.

Верховный муфтий Сирии поблагодарил жителей Югры за всю оказанную помощь

- Мы сопереживаем народу Сирии, потому что там живут наши братья по вере – мусульмане и христиане. Исторически сложилось, что Сирия – государство с древними христианскими корнями. Мы же – россияне, и наша главная задача – не терять своих корней, сохранять традиции народностей во всем их многообразии, - отметил он.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Верховный муфтий Сирии поблагодарил Россию и, в частности, жителей Югры за всю оказанную помощь. По его словам, русские пришли в его страну, чтобы не дать «распространиться огню войны» и прекратить боевые действия «против братства и против дружбы».

- Идеологи ваххабизма и экстремизма делает ставку на молодежь. Нам нельзя выпускать из поля зрения наших молодёжь: экстремизм рождается в их головах от невежества, - заметил Верховный муфтий Сирии. – Поэтому все религиозные деятели – имамы, муфтии должны быть примером нравственности и большой духовной работы, мы должны помогать молодежи правильно истолковывать ислам. Только так можно будет противостоять радикальным течениям и экстремизму. Америка, Запад пришли в Ирак, в Ливию, чтобы разделить эти страны, и сейчас ООН готовит конституцию для Сирии, чтобы разделить страну по религиозному и политическому признаку.

Приезд Верховного муфтия в Югру - событие историческое

Представители национально-культурных объединений Югру поблагодарили Верховного муфтия за интересную беседу и пообещали ему, что работа с молодёжью будет усилена для противостояния экстремистской идеологии. В свою очередь, лидер сирийских суннитов справедливо заметил, что сегодня жизненно необходимо «строить мост», который заложила во время своего визита в Сирию губернатор Наталья Комарова между провинцией Хомс и ХМАО-Югрой. Сейчас между регионами действует соглашение по укреплению сотрудничества и двухсторонних отношений. Его поездка в Сургут – ответный визит.

- Сегодня у Сирии и Югры есть ряд возможных направлений сотрудничества, причем не только с духовной точки зрения, но что, не менее важно, с экономической, - подчеркнул Ахмад Хассун.

Напомним, ранее лидер сирийских суннитов пообщался с югорскими студентами.