Уроженка Югры Ульяна Синецкая стала новой солисткой группы «ВИА Гра»

22-летняя уроженка Югорска ХМАО-Югры, участница шоу «Голос» на «Первом канале» и «Новая фабрика звёзд» на «МУЗ-ТВ» Ульяна Синецкая стала новой участницей женской поп-группы «ВИА Гра». Слухи о том, что экс-югорчанка заменит ушедшую в сольное плавание Анастасию Кожевникову, 17 сентября подтвердили в продюсерском центре Константина Меладзе.

Подтверждение от Константина Меладзе. Фото: скриншот

КТО ОНА?

Девушка родилась 29 марта 1995 года в маленьком городке Югорске на севере большой Тюменской области. Когда Ульяне было пять лет, родители поняли, что их чадо обожает музыку и отдали её в музыкальную школу. В 2006 году десятилетняя певица, уже с поставленным преподавателями голосом, прошла отборочные туры музыкального конкурса «Детское Евровидение» и даже вышла в финал. Правда, представили Россию сёстры Толмачёвы, которые его и выиграли.

Ульяна Синецкая, 2006.Выступление на детском отборочном конкурсе Евровидения 2006. Представлены: Ульяна Синецкая, Таня Храмова, Керимов Рома.

Далее творческий путь Ульяны Синецкой лежал через множество музыкальных (российских и международных) фестивалей. Так, девчушка приняла участие в югорских фестивалях «Северное сияние» и «Факел», а впоследствии даже выступала в роли ведущей.

Вскоре семейству Синецких стало тесно в маленьком городе, и они перебрались в Екатеринбург. Однако свою главную страсть – музыку – Ульяна так и не забыла. В 13 лет она стала обладательницей титула «Маленькая вице-мисс мира» за необычную внешность и вокал, а также получила премию в области эстрадного искусства «Золотой цилиндр». Ещё спустя пять лет Синецкая выступила на сцене Кремлёвского дворца, где проходил юбилейный вечер художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова.

Новая "ВИА Гра". Фото: https://vk.com/ulyanaviagra

ВЗЛЁТ КАРЬЕРЫ

Несмотря на многочисленные награды, широкой публике Ульяна была незнакома. Всё меняется в 2014 году, когда девушка попадает в третий сезон вокального шоу «Голос» на «Первом канале». Синецкая выступает с песней «Белый снег» и проходит в следующий этап конкурса в составе команды Александра Градского – единственного члена жюри, который развернул к певице своё кресло.

Ульяна Синецкая "Белый снег" - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 3."Белый снег" становится для Ульяны Синецкой пропуском в следующий этап "Голоса" - в составе команды Градского!

Однако уже в следующем туре, в поединке, Ульяна проиграла украинскому исполнителю Буше Гоману. Вместе они исполнили песню «How do you keep the music playing?» из репертуара Селин Дион, и Градский предпочёл пропустить дальше парня.

- Спасибо проекту «Голос» за колоссальный опыт, за самые яркие эмоции в моей жизни! Спасибо за огромный вклад в мое становление как личности, за новых друзей. Спасибо самому лучшему наставнику Александру Борисовичу Градскому! – говорила тогда Ульяна.

Через три года в карьере югорчанки появился ещё рывок: она стала участницей возобновлённого проекта «Фабрика звёзд» («Новая Фабрика звёзд»). Кудрявая красавица дошла до самого финала, однако в тройку победителей не попала. Зато записала две сольных песни – «Ула Ула-ла» и «Лети», последняя из которых стала одной из самых популярных песен последней «Фабрики».

Несмотря на невыход в финал, девушка становится полноправной участницей женского коллектива «CASH» продюсера Виктора Дробыша. Правда, группа развалилась так же быстро, как и создавалась – буквально через пару месяцев.

ТЕПЕРЬ В «ВИА ГРЕ»

Сентябрь 2018 года: Ульяна Синецкая становится участницей женской поп-группы «ВИА Гра». Официальное подтверждение появилось буквально час назад, хотя фотосессия с новой солисткой состоялась ещё накануне. Вместе с девчонками Ульяна уже успела выступить на одном из корпоративов в Москве.

Новая "ВИА Гра". Фото: https://vk.com/ulyanaviagra

Стоит отметить, что вхождению в «ВИА Гру» Ульяна обязана именно «Новой фабрике звёзд» и Константину Меладзе. На проекте девушка спела вместе с группой песню «Кто ты мне?» и так понравилась грузинско-украинскому продюсеру, что через год тот взял её в состав «ВИА ГРЫ». Теперь бывшую югорчанку ожидают новые песни и видеоклипы.