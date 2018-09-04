А орел-то неправильный: в Сургуте первоклассникам вручили дневники со странным гербом

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-04T16:25:17+03:00

Родители уверены, так испортить первый школьный документ, нужно было постараться

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Герб неизвестного государства украсил дневники, подаренные первоклассникам Сургута, к новому учебного году. Двуглавый орёл держит в лапах серп и молот. Родители посчитали, что это шутка.

В этом году впервые за парты сели около шести тысяч сургутских школьников. В честь такого события городские власти преподнесли первоклашкам брендированный дневник с российской и окружной символикой. Подарки ребята получили в рамках программы «Дневник сургутского первоклассника». Первый школьный документ содержит краеведческую информацию, выдержки из биографии знаменитых сургутян, сведения об основных достопримечательностях и памятниках города.

- Факт могу подтвердить. В гербе есть элементы советской символики. Видимо тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся. Мы разбираемся, - сказал заместитель главы администрации Сургута Александр Оверчук.

Один из главных символов России - двуглавый орёл – должен в лапах держать скипетр и державу, однако вместо этого у него в мертвой хватке серп и молот.

Дневники были заказаны и напечатаны в Ульяновске. Департамент образования Сургута сейчас обсуждает с издательством возможность исправить ошибку и заменить весь тираж.

Между тем, родители учеников считают, что это не ошибка, а издевательство. Они развернули бурную дискуссию по этому поводу в соцсетях.

- В настоящее время издательства совершают много ошибок в словарях, картах, учебниках, а в музыкальной литературе преподавателям приходиться изначально проверить ноты, так как не соответствует оригиналу. Но тут Герб! Как можно его спутать? – задаёт вопрос мама Эля.

Жители Сургута сходятся во мнении, что найти на просторах Интернета герб подобный герб не так то просто. Если вбить в поисковик Герб России – всюду выходит «правильный» двуглавый орёл. Так что понять родителей можно.

- Такой рисунок ещё нужно постараться найти его в Интернете. Даже видно как вырезали и вставляли несуществующие символы. Серп и молот нарисованы в другом стиле в отличие от остального. Что самое интересное, далее же по тексту о гербе, правильно написано, что держит в лапах орел, - приводит аргументы ещё одна мама.

Жители Сургута не единственные, кто шокирован безграмотностью современности.

Горожане "креативность" создателей памятника не оценили. Фото из соцсети ВКонтакте

Так, накануне в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги установили памятник с грубейшей орфографической ошибкой в надписи. Ирония в том, что монумент посвящён науке и установлен в районе нового сквера у общежития колледжа.

"Поле науки впопыхах не вспашеш" гласит надпись без мягкого знака в глаголе на конце.

Как пояснили в администрации города, местные жители не оценили шутку - опечатка была сделана намеренно. Однако после шума горожан, она была исправлена.

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