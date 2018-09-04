2018-09-04T16:25:17+03:00
Общество

А орел-то неправильный: в Сургуте первоклассникам вручили дневники со странным гербом

Родители уверены, так испортить первый школьный документ, нужно было постараться
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Герб неизвестного государства украсил дневники, подаренные первоклассникам Сургута, к новому учебного году. Двуглавый орёл держит в лапах серп и молот. Родители посчитали, что это шутка.

В этом году впервые за парты сели около шести тысяч сургутских школьников. В честь такого события городские власти преподнесли первоклашкам брендированный дневник с российской и окружной символикой. Подарки ребята получили в рамках программы «Дневник сургутского первоклассника». Первый школьный документ содержит краеведческую информацию, выдержки из биографии знаменитых сургутян, сведения об основных достопримечательностях и памятниках города.

- Факт могу подтвердить. В гербе есть элементы советской символики. Видимо тот, кто разрабатывал макет дневника, ошибся. Мы разбираемся, - сказал заместитель главы администрации Сургута Александр Оверчук.

Один из главных символов России - двуглавый орёл – должен в лапах держать скипетр и державу, однако вместо этого у него в мертвой хватке серп и молот.

Дневники были заказаны и напечатаны в Ульяновске. Департамент образования Сургута сейчас обсуждает с издательством возможность исправить ошибку и заменить весь тираж.

Между тем, родители учеников считают, что это не ошибка, а издевательство. Они развернули бурную дискуссию по этому поводу в соцсетях.

- В настоящее время издательства совершают много ошибок в словарях, картах, учебниках, а в музыкальной литературе преподавателям приходиться изначально проверить ноты, так как не соответствует оригиналу. Но тут Герб! Как можно его спутать? – задаёт вопрос мама Эля.

Жители Сургута сходятся во мнении, что найти на просторах Интернета герб подобный герб не так то просто. Если вбить в поисковик Герб России – всюду выходит «правильный» двуглавый орёл. Так что понять родителей можно.

- Такой рисунок ещё нужно постараться найти его в Интернете. Даже видно как вырезали и вставляли несуществующие символы. Серп и молот нарисованы в другом стиле в отличие от остального. Что самое интересное, далее же по тексту о гербе, правильно написано, что держит в лапах орел, - приводит аргументы ещё одна мама.

Жители Сургута не единственные, кто шокирован безграмотностью современности.

Горожане "креативность" создателей памятника не оценили. Фото из соцсети ВКонтакте

Горожане "креативность" создателей памятника не оценили. Фото из соцсети ВКонтакте

Так, накануне в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги установили памятник с грубейшей орфографической ошибкой в надписи. Ирония в том, что монумент посвящён науке и установлен в районе нового сквера у общежития колледжа.

"Поле науки впопыхах не вспашеш" гласит надпись без мягкого знака в глаголе на конце.

Как пояснили в администрации города, местные жители не оценили шутку - опечатка была сделана намеренно. Однако после шума горожан, она была исправлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Креатив или грубая опечатка: в Лабытнанги "гранит науки" украсили ошибкой

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