Я за это платила, а вы нет! В Ханты-Мансийске жильцы элитного квартала выгоняют детей с площадки

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-03T14:21:25+03:00

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Уже не первый скандальный пост в отношении жильцов жилого комплекса «Чехов-Хаус» появляется в соцсети ВКонтакте в пабликах Ханты-Мансийска.

Сегодня скриншот с мессенжера «Вайбер» появился вновь в соцсети и вызвал шквал эмоций и негодования горожан.

- Добрый день! К нам пришли две племянницы. Сейчас идут гулять на нашу площадку. Прошу не выгонять, - пишет в чате собственников элитного жилья одна из собственников квартир.

Это невинное сообщение вызвало бурю эмоций, негодования и рассуждения по поводу социального расслоения общества.

Известно, что территория двора "Чехов-Хаус" огорожена и доступ ограничен электронным замком. Попасть во двор могут только жители и их гости. Двор дома без машин и его жильцы проживают в комфортных условиях. При этом они не желают видеть в своем дворе гостей из других домов.

«Жильцы так сильно хотят защитить свой двор, что устраивают жесткий фэйс контроль для детишек, желающих поиграть на детской площадке. Вот они проблемы Элитных домов», - комментирует свой пост аноним.

Фото из социальной сети ВКонтакте

Ранее об этой площадке писала подросток, которой так и не дали поиграть «добрые» жильцы комплекса. Девушка рассказывала, что пришла с маленькой девочкой, чтобы покачать ее на качели на площадке литературного квартала. В течение двух часов на качели сидела взрослая женщина и не пускала детей. Когда девушка вежливо попросила покачаться несколько минут, дама грубо отрезала:

- Нет, я тут вообще-то живу, раз в полгода вышла прогуляться, я за это платила, а вы нет.

Маленькая девочка ушла в слезах.

Днем позже эта же девушка вновь столкнулась с негостеприимством жильцов. Она пришла на эту саму качель с подругой.

- Не успели мы покачаться, как пришла бабушка и начала орать на нас, брызгая слюной.

«Площадка детская! Вы мешаете детям! Я тут живу! Я за это платила!». Когда мы сделали ей замечание, что детей на площадке нет детей (было девять вечера), она перешла на оскорбления. А ведь нам с подругой даже 16 лет нет, - огорчается подросток.

Жители Ханты-Мансийска осуждают подобное отношение жильцов элитки по отношению к другим горожанам. Однако есть и те, кто их поддерживает.

- Ну нет в хантах у людей понимания что такое частный двор. Одна зависть и желчь. Почему в других городах никому в голову не приходит лезть в чужой огороженный двор? – задает вопрос один из подписчиков группы.

- Своим детям у своего дома нормальную площадку позволить не можешь. Позор. На чужую площадку позарился. Иди, собирай подписи. С «управляшкой» ставь площадку за 2 ляма, да плати каждый месяц. А потом плати за ремонт. Может дойдет в чем разница и почему жильцы хотят сохранить свою площадку в нормальном состоянии, - хамит Злата.

За день пост просмотрели четыре тысячи человек, комментариев более 150 и продолжает расти обсуждение.

Добавим, что литературный квартал расположен в тихом уголке центральной части города в периметре улиц Чехова, Шевченко, Островского и Маяковского. Одна из особенностей Чехов-Хаус в том, что он находится в 5 минутах ходьбы до парковой зоны Долины ручьев и центральной площади города.

Стоимость двухкомнатной квартиры метражом 41 квадратный метр с панорамными окнами и без ремонта начинается от 3700000 рублей.