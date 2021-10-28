В Нефтеюганском районе насмерть сбили 40-летнего мужчину Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ранним утром на первом километре автодороги «Подъезд к поселку Сингапай», в Нефтеюганском районе, 41-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» насмерть сбил 40-летнего мужчину-пешехода. Как сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре, мужчина шел по проезжей части.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 3 получили травмы, в том числе 1 ребенок-пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 25 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям и пешеходам, что чрезмерная самоуверенность и игнорирование правил дорожного движения зачастую приводят к трагедии.

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