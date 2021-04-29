В Ханты-Мансийке преобразится "Лес Победы": в городе появится новая зона отдыха Фото: Городской информационный центр

В Югре продолжается голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Одно из красивых мест в Ханты-Мансийка - место по улице Энгельса перед гостиницей «Олимпийская» и МФЦ Югры неслучайно получило название «Лес Победы». Здесь уже шестой год подряд проходит высадка деревьев в честь ветеранов, сражавшихся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Теперь эта территории может преобразится, благодаря югорчанам.

Впервые деревья высадили в 2015 году в рамках всероссийской одноименной акции по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» и регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Совсем скоро здесь появится уютный сквер с зонами для комфортного и активного отдыха жителей города. Особенно живописно он будет выглядеть летом - посетители смогут полюбоваться на красивые цветники, сидя на качелях, скамейках или прокатиться по новеньким велодорожкам. В новом, благоустроенном сквере найдётся место для спокойного и тихого времяпрепровождения всей семьей. Также при строительстве сквера учтут принципы доступной среды, поэтому место станет удобным для прогулок маломобильных групп населения и родителей с колясками.

Голосование за объекты благоустройства продлится до 30 мая на платформе программы «Формирование комфортной городской среды» по ссылке.