В центре Нижневартовска ритуальная фирма одевает покойников в катафалке Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Нижневартовске ритуальная фирма одевает покойников в катафалке, такое видео появилось недавно в интернете и уже разлетелось по соцсетям. Автор ролика утверждает, что умершего человека одевают в гробу прямо в катафалке. Шокирующий видеоролик возмутил жителей Нижневартовска, вызвав волну возмущения.

- Вот так в городе Нижневартовске работает Тюменская ритуальная компания ООО «Единый центр ритуальных услуг», они же ООО «НП-Глобал», сотрудники одевают тело умершего в катафалке возле своего же магазина в центре города по ул. Ленина 15/2, - говорится в информации от анонимного автора.

На видео труп уже в одежде, поэтому точно не известно одевали его в катафалке или нет. Самого момента переодевания не показано, а автор лишь спрашивает, всё ли нормально, и называет фирму «ЕРЦ». При этом в самой фирме считают, что видео распространяют их недоброжелатели.

Кроме того, в соцсетях появилась информация о том, что в конце прошлого года фирма, оказывающая ритуальные услуги, заключила контракт с мэрией Нижневартовска, выиграв тендер на транспортировку умерших в медучреждения за 1 копейку. «Комсомольская правда - Югра» связалась с пресс-службой администрации, чтобы уточнить эту информацию.

- Муниципальный контракт заключен на транспортировку тел в специализированное медучреждение за 1 копейку. Компания предложила такую сумму, в этом нет никакого противоречия законодательству. Контракт был заключен в декабре минувшего года по 44-му Федеральному закону - поясняет пресс-служба мэрии, ссылаясь на информацию департамента ЖКХ.

Пресс-секретарь, в разговоре с нашим корреспондентом подчеркнула, что перевозка умерших за 1 копейку и видео с переодеванием трупа в машине никак не связаны между собой.

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