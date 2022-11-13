В Нефтеюганске бездомные собаки покусали женщину: она потеряла много крови и находится в больнице Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске бездомные собаки покусали женщину. Это случилось вечером 11 ноября в районе магазина «Чудо-печка». Женщина потеряла много крови и с травмой ноги обратилась в больницу.

О нападении собак сообщила дочь пострадавшей, она разместила пост в паблике «Это Юганск, детка» в соцсети "Вконтакте", в котором обратилась к главе города Эльвире Бугай с просьбой принять меры по отлову животных.

- Сегодня мою маму зверски искусали бездомные собаки. Они напали на нее сзади, оторвали икру на ноге подрали спину, если бы не проходящий мимо мужчина (спасибо Вам огромное) который стал кричать и отгонять их они бы загрызли ее. Она потеряла очень много крови и сейчас находится в больнице. Эльвира Хакимьяновна, скажите, пожалуйста, по какой причине у нас в городе не отстреливают бездомных собак или хотя бы не поместят их всех в питомники? - пишет шокированная произошедшим девушка.

Она попросила главу города разобраться в данном вопросе. Эльвира Бугай оперативно отреагировала на ситуацию и сообщила о том, что ей удалось связаться с дочерью потерпевшей и выяснить приметы собаки. В районе нападения работает бригада отловщиков.

- Состояние пострадавшей удовлетворительное, ей оказана вся необходимая помощь, сейчас она находится под наблюдением врачей в нефтеюганской окружной клинической больнице. Администрацией города исполняются переданные государственные полномочия по обращению с животными без владельцев. С 01.01.2020. В соответствии ФЗ 498 "Об ответственном обращении с животными" применяется метод: отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, - отмечает мэр города на своей странице в соцсети.

Она также пояснила, что все агрессивные животные остаются в приюте на пожизненном содержании до наступления естественной смерти. Отлов бездомных животных проводится в плановом порядке, а также по поступающим обращениям граждан.

- Уважаемые жители города, будьте внимательны и осторожны. Во избежание подобных ситуаций, не прикармливайте животных. В среде, где нет возможности пропитаться, собаки не могут существовать и размножаться - обратилась к горожанам Эльвира Хакимьяновна.

Этим случаем заинтересовались следователи. По указанию руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре, следственный отдел Нефтеюганска проведет проверку.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщают в ведомстве.