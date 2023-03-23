Следком Югры разбирается в скандале с избиением первоклассника

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте проводится проверка по сообщению СМИ о нанесении побоев первокласснику другими детьми. Об этом стало известно, после того как мама школьника написала заявление в полицию и рассказала о том, что старшеклассники избивают ее сына.

- Били, в том числе, палками. В травме первокласснику диагностировали сотрясение мозга и зафиксировали другие повреждения, - говорится в сообщении матери.

С её слов, она обратилась к руководству школы №9, где ей пообещали помочь, но этого не произошло.

Этой информацией заинтересовались силовики, в частности окружная прокуратура и следственный комитет. Во время мониторинга СМИ они выявили сообщение о избиении первоклассника старшими ребятами и о том, что они подожгли ему рукав куртки.

- По поручению руководителя следственного управления по данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Сургут начата процессуальная проверка. В рамках проверки будут выяснены все обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дана правовая оценка действиям работников школы, к которым, как следует из сообщения, ранее обращалась мама мальчика для принятия мер - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

В соцсетях эта тема активно обсуждается. Одни пользователи считают, что нападение, возможно и произошло это за территорией школы. А значит учреждение не может нести за это ответственность. А другие уверены в том, что руководство школы обязано следить за поведением своих учеников.

В этом вопросе разберутся силовики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение как следователями так и прокуратурой.