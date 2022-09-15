Под Сургутом нашли свалку с останками крупнорогатого скота

Фото: паблик в соцсети "ЧП Сургут"

Под Сургутом нашли свалку трупов животных. Фото останков скота, старой мебели, мусорных пакетов, а также прочего бытового мусора опубликовали пользователи в соцсети. Огромную свалку отходов нашли в районе дач «Старожилы» и кооператива «Ветеран».

Фото: паблик в соцсети "ЧП Сургут"

- Продолжаем знакомить спящий народ с мракобесием, творящимся под носом, - пишет автор поста в группе «ЧП Сургут».

Вода в лужах рядом со свалкой окрашена в темный и желто-зеленый цвет. Жители отмечают, что такое явление не уникально для этих дач и просят местные власти решить проблему, поставив камеры видеонаблюдения в том районе.

Фото: паблик в соцсети "ЧП Сургут"

На место несанкционированной свалки выехали специалисты, которые взяли анализы на наличие инфекций, в том числе на инфекцию сибирской язвы. Сибирская язва считается опасным инфекционным заболеванием, которое поражает кишечник, легкие и кожу. В случае ее обнаружения вблизи очага уничтожаются все животные, в том числе и домашние.

Фото: паблик в соцсети "ЧП Сургут"

"Комсомольская правда" связалась с начальником филиала ветеринарной службы в Сургуте Владимиром Ивановичем Познахаревым. По его словам, сейчас совместно с администрацией, отвечающей за данную территорию, решается вопрос об уничтожении свалки.

- Осматривается место, проводится дезинфекция. Также проводят сбор проб для исключения сибирской язвы, выясняются все обстоятельства, – поясняет Владимир Познахарев.

Владимир Иванович отметил, что вопросом о том, чьи это были животные будет заниматься полиции. При осмотре черепов животных уже нашли бирки.

- В первую очередь для нас важна безопасность населения. Мы уже провели санитарную очистку и будем продолжать работу на территории - добавил начальник ветеринарной службы.

Отметим, что тела умерших животных считаются биологическими отходами, которые нельзя где угодно закопать, выбросить в мусорный контейнер или вывезти на свалку. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов грозит штрафом. Их нужно либо кремировать, либо отвезти на специальную переработку в ветеринарно-санитарный утилизационный завод.

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