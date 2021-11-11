В Ханты-Мансийске запустили туристические аудиогиды в общественном транспорте

Ханты-Мансийск первый город в Югре, где туристические аудиогиды начали работать в общественном транспорте

В Ханты-Мансийске в автобусах, следующих по маршруту №5 Ледовый дворец спорта - микрорайон Восточный, заработал аудиогид, который рассказывает об интересных местах и достопримечательностях на пути следования. Информация краткая, но содержательная, а главное - уникальная.

- Идея создания в общественном транспорте аудиогида возникала уже не раз. Но реализовать ее технически было невозможно, так как оборудование не позволяло включить аудиофайл дольше 30 секунд, - отметила директор МБУ “Управление по развитию туризма и внешних связей” Анна Линкер.

По словам, Анны Линкер, эту задумку в очередной раз попытались воплотить в прошлом году. В создании проекта участвовали студенты Югорского государственного университета и руководство муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия города. Наконец, все получилось.

Аудиогид вещает голосом радиоведущего Александра Комарова, рассказывает пассажирам автобуса интересные факты из истории и современности города. Кстати, послушать его можно не только в салоне, но и в собственных наушниках. Для этого нужно навести камеру телефона на QR-код, который соответствует направлению пути Ледовый дворец-микрорайон Восточный или в обратную сторону.

Информацию для аудиогида собирали студенты 4 курса Югорского государственного университета. Они на протяжении несколько месяцев изучали самые разные источники: архивные документы, исторические очерки, воспоминания жителей города. За всем процессом внимательно следили научный руководитель и экскурсовод с многолетним опытом.