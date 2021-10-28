В Нижневартовске появится арт-резиденция хантыйского Деда Мороза Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» в Нижневартовске начнет свою работу арт-резиденция хантыйского Деда Мороза, которая создана по инициативе «Молодежного центра». Её открытие запланировано на середину декабря.

- Вартовчане смогут посетить обзорную экскурсию по Этнодеревне, познакомиться с бытом, культурой и традициями коренных народов Севера, увидеть национальные убранства, элементами которых являются настоящие оленьи рога, шкуры животных. Хочу отметить, что все элементы были изготовлены и приобретены у представителей коренных народов Севера. То есть они не декоративные, а абсолютно аутентичные, – рассказала директор МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» Людмила Козлова.

По её словам, в первой половине декабря, резиденцию освятят настоящие хантыйские шаманы. Это состоится в рамках празднования Дня округа. Арт-резиденция станет сакральной по всем канонам малочисленных народов Севера.

Для всех желающих там проведут мастер-класс по изготовлению оберега. А для детей запланирована развлекательная программа, во время которой они смогут поучаствовать в соревнованиях по национальным видам спорта, получить подарки и продегустировать угощения народов ханты. Ещё юные посетители поучаствуют в мини-квесте, во время которого им предстоит найти хантыйского Деда Мороза, лично познакомиться с волшебником и его живыми оленями, побывать в гостях в сказочной резиденции.

Кроме Этнодеревни, в лесном массиве будет создан самый большой в Югре веревочный парк, экотропа. Он предназначен для отдыха семей с детьми, там даже будет благоустроенная зона с пирсом возле озера. Часть работ уже выполнена, остальное продолжат возводить в следующем году.