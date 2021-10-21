Губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова отмечает день рождения

Фото: личная страница Натальи Комаровой в соцсети "ВКонтакте"

Сегодня день рождения отмечает губернатор Югры Наталья Владимировна Комарова. В этом году Наталье Владимировне исполняется 66 лет. Поздравление, сегодня опубликовали в официальных аккаунтах правительства региона.

- Сегодня день рождения отмечает единственная в России женщина-губернатор, глава основного нефтедобывающего региона, мама, бабушка. Поздравляем вас, Наталья Владимировна! Желаем сохранить ту любовь, женскую мудрость и энергию, с которыми вы работаете на развитие нашей Югры - написали на официальной странице ХМАО — Югры в соцсети.

Наталья Владимировна Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1980 году она приехала в Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа, где начала работу в горисполкоме, а затем стала главой города. А в марте 2010 года Наталья Владимировна вступила в должность Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

За одиннадцать лет на посту главы Наталья Владимировна Комарова внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие Югры.

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