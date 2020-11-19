«Новый год круглый год». В Ханты-Мансийске обсуждают концепцию создания Арт-резиденции Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

Концепцию создания Арт-резиденции в Ханты-Мансийске обсудили во время рабочего совещания, которое провел директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора Югры Николай Милькис.

- В округе на принципах проектного управления идет разработка и реализация мер по обеспечению комфортных условий для создания креативных индустрий. В результате реализации проекта мы должны получить полностью сформированную эко-систему поддержки креативных индустрий, включающую не только нормативно-правовую базу, но и объекты инфраструктуры, - отметил Николай Милькис.

Центром креативного кластера в Югре станет город Ханты-Мансийск и строящаяся в настоящее время в микрорайоне «Иртыш» Арт-резиденция.

Глава окружного центра Максим Ряшин рассказал, что уже утверждено рабочее название Арт-резиденции - «Новогодняя столица» и ее главная концептуальная идея – «Новый год круглый год».

Проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» прекрасно вписывается в общую стратегию развития креативного кластера, соответствует его целям и задачам.

Проект реализуется в Ханты-Мансийске с 2013 года и входит в ТОП-10 самых узнаваемых событий России. В прошлом году подана заявка на оформление патента «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

В сфере креативных индустрий Ханты-Мансийска уже работают порядка 10 государственных учреждений и 35 субъектов малого и бизнеса. Предполагается, что Арт-резиденция объединит их, придав импульс развитию креативного кластера по всему региону.

- Мы хотим, чтобы там был технологический коворкинг, различные мастерские, чтобы там можно было попилить, построгать, паять, лепить - внес предложения по наполнению Арт-резиденции руководитель инициативной группы Илья Кириченко.

Как считает директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, обустройство здания и смысловое наполнение Арт-резиденции необходимо широко обсуждать на различных общественных площадках.