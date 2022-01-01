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Новый год 20221 января 2022 4:40

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с Новым годом

Свое новогоднее поздравление губернатор начала со слов благодарности югорчанам, которые своим трудом и упорством делают регион сильнее
Виктория Терина
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Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с Новым годом Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с Новым годом Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Глава региона Наталья Комарова поздравила югорчан с наступивши 2022 годом. По словам Натальи Владимировны прошедший 2021 год, из-за глобальной пандемии не был таким как все ждали, но тем не менее он запомнится достижениями. Например, появление крупнейшего Центра охраны материнства и детства в Сургуте.

Кроме того округ, среди субъектов Российской Федерации, занимает второе место по объему промышленного производства, третье – по объему инвестиций в основной капитал. Входит в первую тройку по социально-экономическому развитию. По итогам 2021 года регион стал лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в номинации «Прорыв года».

- Спасибо всем югорчанам, кто сейчас на посту, кто созидает и строит, делает нашу Югру с каждым годом сильнее и лучше. Новый год рядом. Встречая его, мы хотим, чтобы наши семьи обходили стороной невзгоды, потрясения, чтобы наши близкие всегда были окружены теплом и заботой, чтобы все у нас получалось. Пусть 2022 год сложится именно таким, как мы задумали, пусть каждое доброе пожелание, мечта будут исполнены. С Новом годом, дорогие земляки, с новым счастьем, любимая Югра - сказала Наталья Комарова.

Как отметила губернатор, 2022 год объявлен годом Здоровьесбережения – должен стать прорывным в вопросах здорового образа жизни, среды, культуры осознанного потребления.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ