В небе над Югрой зафиксировано опасное сближение двух самолетов с пассажирами Фото: Татьяна Коркина

В небе над Югрой зафиксировано опасное сближение двух самолетов с пассажирами, сообщает телеграм-канал «Aviaincident».

- Инцидент произошел в небе в 50 километрах от Саранпуля Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнявший рейс Москва - Новый Уренгой и самолет «Россия» Россия, следующий по маршруту Южно-Сахалинск - Москва на высоте 10 350 метров - говорится в информации.

Благодаря системе контроля интервалов между самолётами лайнеры успешно разошлись в небе и никто не пострадал.

Напомним, мы писали о том, что у самолета, следовавшего из Сургута в Москву, треснуло лобовое стекло.