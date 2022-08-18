Где поставить прививку от COVID-19 в Югре: пункты вакцинации

Прививку от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках Фото: Юлия Кучеренко

С начала августа в Югре наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Так, за сутки цифра вновь приблизилось к трем сотням. В округе за неделю прирост больных ковидом составил более 60%, поэтому региональный оперштаб рекомендует ввести масочный режим в регионе для людей с хроническими заболеваниями, пенсионеров, беременных женщин. Медики советуют жителям округа вакцинироваться. Мы расскажем, где в ХМАО можно сделать прививку от COVID-19.

Госуслуги

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг. На стартовой странице портала необходимо выбрать услугу «Запись на прием к врачу», или нажать на баннер и перейти на форму данного сервиса. Следуйте точной инструкции:

Перейти на официальный сайт госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination);

Перейти в блок «Вакцинация от COVID-19»;

Нажать на кнопку «Записаться на вакцинацию»;

Ввести данные полиса в появившемся окне;

Выбрать любое удобное медицинское учреждение, в котором проводят вакцинацию;

Определить дату и точное время посещения клиники;

Оставить адрес электронной почты для отправки на неё талона;

Нажать «Подтвердить запись на приём».

Пункты вакцинации в Ханты-Мансийске

Пункт вакцинации в БУ ХМАО-Югры Окружная клиническая больница: ул. Калинина, 40.

понедельник - четверг с с 8:00 до 18:00, пятница 08:00 – 12:00, 12:30 – 17:00, суббота 08:00 – 13:00, воскресенье - выходной.

Пункт вакцинации в БУ Ханты-Мансийская районная больница: ул. Анны Коньковой, 2.

понедельник - пятница с 8:00 до 18:00, суббота - с 09:00 до 13:00, выходной - воскресенье.

Пункт вакцинации в БУ ХМАО-Югры Окружная клиническая больница: ул. Свободы, 2.

понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, выходной - суббота, воскресенье.

Пункт вакцинации в БУ ХМАО-Югры Окружная клиническая больница: ул. Ленина, 66.

понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, выходной - суббота, воскресенье

Пункты вакцинации в Сургуте

Поликлиника для взрослых ул. проспект Комсомольский 10/1.

понедельник - пятница - с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 19:30, суббота - с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 18:00.

ул. Мелик-Карамова 4, терапевтическое отделение №4.

понедельник - пятница - с 9:00 до 12:00; 13:00 до 18:00.

Мобильные пункты вакцинации: «Комплекс вахтовых перевозок», ул. Ленина, 79.

понедельник - воскресенье - с 09:00 до 11:00, с 16:00 до 19:00.

Пункты вакцинации в Нижневартовске

Поликлиника №1, ул. Нефтяников, 9.

Будни 08:00-20:00 часов. Суббота 08:00-14:00

Поликлиника №2, ул. Мира, 79.

Будни с 8:00 до 15:00, Суббота с 8:00 до 14:00.

Отделение терапевтических территориальных участков №5, ул. Молодежная, 14.

будни с 9:00 до 12:30.

Отделение терапевтических территориальных участков №6, ул. Нововартовская, 5.

Будни с 9:30 до 12:30.

Отделение терапевтических территориальных участков №7, ул. Героев Самотлора, 30.

Будни с 9:00 до 12:00.

Поликлиника №3, ул. Кузоваткина, 43.

Будни с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 14.00.

Пункты вакцинации в Нефтеюганске

Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. Яцкив, 7 мкр., дом 13.

понедельник-пятница с 08:00 до 17:00 (технический перерыв с 12:00 до 13:00), суббота с 08:00 до 12:00. Телефон для записи и консультации: 23-61-67.

Пункты вакцинации в Когалыме

БУ Когалымская городская больница, ул. Молодёжная, 19/7.

будни с 08:00 до 19:00, суббота с 08:00 до 13:00.

Пункты вакцинации в Нягани

БУ Няганская городская поликлиника, ул. Уральская, 1.

будни с 15:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 13:00.

Пункты вакцинации в Мегионе

БУ Мегионская городская больница, ул. Заречная, 6.

будни с 8:00 до 22:00, в выходные - с 8:00 до 13:00.