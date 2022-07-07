В Югре мужчине с эректильной дисфункцией поставили протез полового члена

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургутской ОКБ 58-летнему мужчине, перенесшему рак, восстановили эрекцию с помощью протеза. В 2018 году у югорчанина обнаружили рак предстательной железы. После удаления предстательной железы мужчина 4 года страдал от тяжелой формы эректильной дисфункции.

- В июне 2022 года пациенту выполнено фаллопротезирование. Данная операция представляет собой установку протеза в кавернозные тела полового члена. Протез заменит повреждённый механизм эрекции - пояснили в департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

Специалисты подчеркнули, что такой метод является безопасным методом по лечению эректильной дисфункции и восстановлению ригидности пениса. При такой операции у мужчины появляется возможность начать жить полноценной половой жизнью уже через два месяца.

С начала 2022 года жители Югры могут получить данный вид лечения бесплатно. В Сургуте сделали уже три таких операции и все они прошли успешно.

Кстати, ранее ученые назвали член продуктом эволюции. "Комсомольская правда" писала ранее о том, что в удлинении пениса "виноваты" женщины, которые по сути и организовали естественный отбор.