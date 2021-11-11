Ханты-Мансийск начинает преображаться к новогодним праздникам Фото: Городской информационный центр

Традиционно, к середине ноября, Ханты-Мансийск начинает преображаться к новогодним праздникам. Главные атрибуты оформления города остаются ёлка и ледовый городок. В этом году нарядные ели будут установлены на Центральной площади города, а так же на площадях Свободы и Славянской письменности.

Фото: Городской информационный центр

Центральную ёлку дополнит обновленная подсветка, благодаря которой, жители и гости города смогут сделать яркие фото. Чтобы возвести ледовые городки понадобится больше полутора тысяч кубометров льда. В Самарово скульптуры посветят Ледниковому периоду, а на центральной площади героями городка станут персонажи сказки «Аленький цветочек».

В городе планируют залить бесплатный каток, который будет располагаться у входа в парк им. Б. Лосева. Кстати создать такой каток попросили сами хантымансийцы, они часто писали в соцсетях, что городу необходимо еще одно место для зимнего досуга. Администрация города поддержала инициативу и вот уже второй год подряд, каток будет радовать югорчан.