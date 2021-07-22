К концу лета в Сургуте появится парк по мотивам басен Крылова Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершается обустройство парка в 40-м микрорайоне. К концу лета там откроется парк по мотивам басен Ивана Крылова с фигурами в виде героев произведений и знаменитыми цитатами. Идею выбрали жители города ещё на стадии проектирования.

– Данный объект очень важен для жителей микрорайонов западной части города. Было много бурных обсуждений о том, как парк должен выглядеть. Прогулявшись по нему, могу сказать, что Администрация города и подрядчик учли пожелания сургутян, – рассказал житель близлежащего микрорайона Михаил Завалишин.

Общественное пространство уже готово на 80 процентов. Там уже завершили обустройство ливневой канализации, так как парк расположен низко относительно близлежащих кварталов, там может скапливалось много воды. Но подрядчик говорит, что вопрос удалось решить за счёт системы водоотведения. Кроме того, на месте парка уже установлено освещение и порядка 30 камер видеонаблюдения с высоким разрешением, большая спортивная площадка, скамейки, урны. Обустроены зона отдыха и центральная площадь с подсветкой. Осталось оборудовать детскую площадку.

Строят «Крылов-парк» в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На его благоустройство выделено более 60 миллионов из федерального, регионального и местного бюджетов.