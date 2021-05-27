В Ханты-Мансийске за один день выпала месячная норма осадков Фото: МБУ Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске прошел сильный ливень, за один день выпала месячная норма осадков, заставив в напряженном режиме работать все службы города и аварийные бригады. На протяжении суток до самого утра сотрудники МДЭП, Водоканала, ЖКУ, УТС, Управления гражданской защиты населения откачивали воду.

- 32 обращения от жителей поступило вчера в ЕДДС города. Они касались подтоплений, как на частных участках, так и домовладений. Службы города были переведены в режим повышенной готовности. Увы, не удалось избежать подтопления жилых домов, где вода «выступила» на поверхность. В основном, это частные дома - рассказал директор МКУ «Управление гражданской защиты населения» города Евгений Девятков.

По распоряжению Главы города Максима Ряшина срочно создали комиссию по обследованию домов, пострадавших от подтопления. Представители Департамента городского хозяйства, Департамента муниципальной собственности, Департамента градостроительства и архитектуры оценивать степень ущерба. К вечеру обследование завершится.

Проблема также находятся на контроле у Департамента городского хозяйства. По вопросам подтопления жителей города просят обращаться в ЕДДС города по телефону 112.