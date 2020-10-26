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Катил огромный снежок по проезжей части: школьник из Югры прославился в соцсетях, потому что хотел слепить снеговика

Пользователи соцсетей решили, что мальчик катил снежный ком в свой двор
Ирина Ромашкина
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«Ты не ты, когда хочешь слепить большого снеговика». Скриншот видео

«Ты не ты, когда хочешь слепить большого снеговика». Скриншот видео

Юному югорчанину не занимать упорства: на видео мальчик переходит дорогу по пешеходному переходу и впереди себя с трудом толкает вперед огромный снежный ком. Видео сегодня, 26 октября, снял один водитель, уступивший путь ребенку.

– Что происходит? Что происходит у нас в Ханты-Мансийске посреди дороги? – смеясь, произносит автор видео.

Надо сказать, изумляет не только, с какой целеустремленностью ребенок катит снежный ком, но и то, что дорога пролегает по мокрому асфальту, да и в целом в Ханты-Мансийске не так много снега. В окружной столице сегодня комфортная температура - до -3 градусов, а на дорогах слякоть. Пользователи социальных сетей предположили, что юнец обходил соседние дворы в поисках снега, чтобы слепить снеговика.

Земляки в соцсетях ребенка поддерживают: ведь это здорово, что ребенок радуется зиме. Скриншот из городского паблика "ВКонтакте"

Земляки в соцсетях ребенка поддерживают: ведь это здорово, что ребенок радуется зиме. Скриншот из городского паблика "ВКонтакте"

Один из развлекательных блогов предположил, что внутри снежного шара что-то есть. Также сообщается, что у мальчика не хватило сил, чтобы докатить ком до другой стороны, и он застрял посреди дороги. «Ребенок был раздражен и стал громко ругаться на несанкционированную съемку», – пишут об инциденте.

Мальчик, заметив, что его снимают на видео, явно был против включенной камеры. Однако это не спасло его от всероссийской известности. Казус успел рассмешить не одну сотню зрителей – пользователей соцсетей, куда выкинул запись очевидец.

Мальчик негодовал, когда увидел, что его снимают. Скриншот видео

Мальчик негодовал, когда увидел, что его снимают. Скриншот видео

И тут комментаторы вступились за ребенка. Одних не смущает поступок мальчика, а дорогу он переходил по правилам дорожного движения. Да и вообще – водитель мог бы вылезть из машины и помочь пацану! А другие сетуют, что за ребенком плохо присматривают родители, находят его поведение странным.

Позже в соцсетях опубликовали фото, где видно, что мальчик бросил снежный ком рядом с пешеходным переходом. Однако нашлись очевидцы, которые сообщили, что справиться с огромным комом ребенку помогли проезжавшие мимо водители.

Оказалось, нашлись добровольцы, которые помогли мальцу укатить снежный ком прочь с дороги. Скриншот из городского паблика "ВКонтакте"

Оказалось, нашлись добровольцы, которые помогли мальцу укатить снежный ком прочь с дороги. Скриншот из городского паблика "ВКонтакте"

Кстати, видео попало и на популярный портал Pikabu.ru. Там «находку» очевидца назвали, переименовав крылатую фразочку: «Ты не ты, когда хочешь слепить большого снеговика, но снега в твоем дворе недостаточно. Ханты-Мансийск».

Югорчане продолжают выкладывать снимки, которые, похоже, можно будет собрать в новогоднюю сказку "путешествие снежного колобка". Фото поделился пользователь Никита Гулин "ВКонтакте"

Югорчане продолжают выкладывать снимки, которые, похоже, можно будет собрать в новогоднюю сказку "путешествие снежного колобка". Фото поделился пользователь Никита Гулин "ВКонтакте"

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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