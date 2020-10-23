В Ханты-Мансийске открыли новую детскую площадку

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске прошла общественная приёмка детской площадки во дворе дома по ул. Чехова, №19.

В приёмочную комиссию детского игрового центра «Морошка» вошли жители дома, общественники, представители департамента городского хозяйства и депутаты.

Площадка построена для детей разного возраста, на всей территории уложено травмобезопасное покрытие, установлено ограждение, малые архитектурные формы, а также тренажёры, турники, урны, скамейки.

- При реализации проекта большое значение имеет участие самих собственников. На общем собрании они решили, что будут участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования. Сами определили состав и виды работ, – сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства, начальник управления благоустройства и развития жилищного хозяйства Дилара Харисова.

Фото: Городской информационный центр

Жильцы оплатят 20% от общей стоимости объекта благоустройства. Во время приёмки площадки возникли вопросы к подрядчикам: на некоторых болтах не было заглушек, забор кое-где расположен слишком высоко над бордюрами.

Все замечания подрядчик обязался устранить, а участники комиссии решили, что через год нужно встретиться ещё раз и проверить состояние детской площадки.