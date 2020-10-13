«Говорил неуважительным тоном»: в Югре пьяный житель посёлка застрелил из ружья виновника ДТП

Мужчина скончался на месте. Фото: скриншот с видео

Жуткой трагедией закончилась ссора виновника ДТП и пьяного жителя посёлка Выкатный, что в ХМАО-Югре. Во время ссоры днём 11 октября, в районе улицы Школьной, нетрезвый мужчина застрелил из ружья своего оппонента. Видео конфликта опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Югра», криминальная история произошла около 16.30. По данным следователей, 43-летний житель посёлка поругался с 30-летним жителем Сургута, который временно находился в Выкатном. Подозреваемому показалось, что оппонент с ним говорил «неуважительным тоном», поэтому схватил ружьё и выстрелил ему в голову. От полученного ранения сургутянин скончался на месте происшествия.

На место ЧП тут же выехали полицейские, которые задержали мужчину, отобрали у него ружьё и передали дело следователям. Сейчас в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Кстати, перед смертью погибший мужчина признался в совершенной аварии и попросил жителя посёлка выстрелить, если у него «есть храбрость». Свидетели, которые присутствовали на месте потасовки, не ожидали, что тот посмеет нажать на курок, однако тот прострелил виновнику ДТП голову.