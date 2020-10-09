В Югре четверо строителей разбились насмерть, пролетев 23 метра с шестого этажа. Фото: Прокуратура ХМАО

Страшная трагедия произошла накануне вечером, 8 октября, в городе Когалыме, что в ХМАО-Югре. На строительной площадке Когалымского политехнического колледжа разбились четыре человека: трое погибли на месте, ещё один скончался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе СК по ХМАО-Югре, трагедия произошла около 19 часов. Рабочие бетонировали перекрытие лестничного пролёта и вдруг, при подаче бетона, обрушились опоры, которые удерживали опалубки. Из-за разрушения строительной конструкции и прорыва жидкого бетона из формы четверо рабочих упали с шестого этажа, пролетев 23 метра вместе с конструкцией.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут людей, которые нарушили технику безопасности. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Фото сделано сразу после трагедии. Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Новости о гибели четверых строителей тут же дошли и до прокуратуры округа. По поручению прокурора ХМАО-Югры, городская прокуратура стала проверять, как исполняются требования федерального законодательства при проведении строительных работ.

- Прокурор Когалыма лично выезжал на место происшествия, чтобы скоординировать работу следователей, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры ХМАО. – Во время проверки дадим оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере.

Если будут основания, прокураторы примут соответствующие меры.