«Качаем Югру!»: в Ханты-Мансийске создадут арт-резиденцию

Фото: арт-кластер «Таврида»

Заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов в своем Instagram сообщил землякам, что округ вошел в число регионов, где будет развиваться федеральный проект по созданию арт-резиденций.

– Маленькая, но победа! Югра вошла в число регионов, которые будут развивать федеральныи проект по созданию арт-резиденции , – порадовался Шипилов. – Наши ребята отлично презентовали проект создания арт-резиденции в Ханты-Мансии ске. Попали в отбор, сами того не ожидая, стали пятнадцатыми в числе участников.

Замглавы рассказал, что ребята достойно выступили перед комиссией, в составе которой были руководители регионов России, федеральные эксперты, представители профильных ведомств.

– Что это нам дает? Участие в масштабом федеральном проекте – сети арт-резиденции . Это и обмен экспертами, и мощная организационная поддержка, – убежден Шипилов. – Приехал поддержать и еще раз от лица губернатора Натали Комаровой, подтвердил заинтересованность и намерения команды Югры в создании необходимых условии для развития креативных индустрии , частью которых станут арт-резиденции. План на 2020-2021 годы – создание арт-резиденции в Ханты-Мансии ске, Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Присоединяи тесь к команде проекта!

Дополним, в 2020 году форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» стал первым офлайн-форумом в России в постпандемический период. Он открылся 10 июля в Крыму, в бухте Капсель под Судаком, и завершится в октябре. За это время в рамках «Тавриды» пройдут десять антишкол по разным творческим направлениям. В этом году ключевой темой форума станут изменения, которые произошли в сфере культуры в связи с пандемией. Эксперты и участники «Тавриды» обсуждают, почему мир креативных индустрий уже не будет прежним и какие новые технологии сделают искусство доступнее для всех.