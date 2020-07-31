2020-07-31T11:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре число заболевших коронавирусом продолжает держаться на одном уровне

Регион приступил к снятию части ограничительных мер
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в Югре
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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрирован 171 новый случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 333 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 153, уточняется - 18.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 50, с симптомами ОРВИ - 97, в бессимптомной форме заболевания - 24.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 47; Нижневартовск - 28; Ханты-Мансийск - 16.

Далее идут: Сургутский район - 14; Лангепас и Покачи - 9; Советский и Ханты-Мансийский районы - 8; Нягань - 7; Радужный - 6; Урай - 5, Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганский район - 3; Когалым, Мегион и Пыть-Ях - 2; Кондинский район - 1.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки 338 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 12 790 человек.

Напоминаем, что вчера регион приступил к снятию части ограничительных мер по коронавирусу.

В России на сегодняшний день зарегестировано 5 482 человека с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 839 981. Выздоровевших - 8 755, за весь период - 638 410. Умерших - 161, с начала периода - 13 963.

ИСТОЧНИК KP.RU

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