Вакцинация от коронавируса, ужесточения к Новому году, больницы-долгострои: Наталья Комарова ответила на актуальные вопросы в прямом эфире

Пресс-конференцию губернатора Югры Натальи Комаровой посетили более 100 журналистов федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации Фото: Ирина Ромашкина

Глава Югры Наталья Комарова провела пресс-конференцию с представителями СМИ сегодня, 9 декабря. Отличительной особенностью ежегодного мероприятия стало то, что журналистов собрали, в ZOOM в режиме онлайн, дистанционный формат ввели в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. По ковиду, кстати, чаще всего задавали вопросы журналисты.

На пресс-конференцию аккредитовалось 71 СМИ, в онлайн-диалог с губернатором Югры Натальей Комаровой подключились более 100 журналистов федеральных, региональных и зарубежных средств массовой информации. Кроме того, трансляция шла в прямом эфире в соцсетях губернатора Югры. За три часа пресс-конференции глава региона ответила на 34 вопроса. В 2020 году главной темой всех повесток стал COVID-19.

Будет ли в Югре вакцинация от коронавируса?

Ханты-Мансийский округ одним из первых регионов страны, еще весной, столкнулся с проблемой распространения коронавирусной инфекции в вахтовых поселках. Какова сегодня ситуация на промысловых территориях Югры и будут ли отдавать приоритет в вакцинации населения вахтовикам? Наталья Комарова отметила, что по этому вопросу правительство Югры тесно работало с Роспотребнадзором.

– Большое количество наработанных нами технологий, условий и правил включены Роспотребнадзором в рекомендации, которые действуют в отношении организаций вахтового метода работ в целом по стране. На сегодня мы испытываем напряжение от второй волны скорее не от вахтовиков, а из-за семейных очагов, – акцентировала внимание Наталья Комарова. – Я каждый день получаю сводку. На сегодняшний день из 220 случаев заражения коронавирусом всего шесть вахтовиков, прибывших на работу из других регионов. Таким образом мы считаем ту работу, которую провели весной, эффективной, и Роспотребнадзор не вносит нам новых требований по изменению действующего регламента. Мы рассчитываем, что рекомендации Роспотребнадзора приобретут статус правил, чтобы они легли в основу организации деятельности компаний, использующих вахтовый метод работ.

О масштабной вакцинации от коронавируса, которая началась в стране в начале прошлой недели, губернатор сказала, что медицинские организации ХМАО готовы к проведению прививочной кампании: отработаны алгоритмы, приобретено необходимое оборудование. Регион получил 142 дозы вакцины, ожидается поступление второй партии — еще 400 доз.

– Надеюсь, притом, что вакцинация добровольная и направлена в первую очередь на медработников, педагогов, сотрудников правоохранительных органов и социальных служб, у нас будет возможность перейти и на вакцинацию населения, – сказала глава Югры.

Какие ужесточения ограничений введут в Новый год?

Губернатор Югры напомнила, что в регионе на сегодняшний день действуют следующие основные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса: не прерывался период повышенной готовности, введен обязательный масочный режим, дети до 14 лет не могут без взрослых быть в местах скопления людей. Также до 31 декабря текущего года есть ограничения по времени проведения ремонтных и строительных работ по месту жительства и вблизи жилых домов, учитывая, что граждане старше 65 лет и беременные находятся в режиме самоизоляции.

До 25% госслужащих сегодня переведены на удаленку, в некоторых организациях – до 40% сотрудников работают дистанционно. Действует запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00. Запрещены культурные мероприятия в закрытых помещениях, в том числе детские утренники. Комарова акцентировала внимание, что решения об ограничениях принимается в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

– Мало моего отношения к этому вопросу, есть Роспотребнадзор, на эту дату принятых мер достаточно. Важно, чтобы мы все исполняли эти решения, – отметила глава Югры.

То же самое касается насущного вопроса: будет ли 31 декабря в Югре рабочим или выходным днем? Наталья Комарова ответила, что готового решения пока нет. По ее словам, в Югре около 30% работающих заняты на непрерывном производстве, где нет общих выходных, а в государственных — 17% работников.

– При таком раскладе трудно решить вопрос. Я не закрываю эту тему. В данном случае определяющим является то, как это будет удобно для работающих, которые не смогут отдыхать 31 декабря, – заявила Наталья Комарова.

Что с больницами в регионе?

Актуально для Нижневартовска: будет ли «перезагрузка» первичного медицинского звена? Переоценить важность первичного звена невозможно, заявила Наталья Комарова. Она пояснила, что уже разработана проект-программа по модернизации. Его реализация пойдет в трех направлениях: устранение дефицита кадров, возможность выбора медучреждения югорчанами и материально-техническое обеспечение, в том числе строительство амбулаторий, несколько десятков ФАПов, обеспечение транспортом и оборудованием.

Что же будет с больницей в Горноправдинске? В соответствии с контрактом ее должны ввести в эксплуатацию в июле 2021 года. Сейчас готовность больницы 58%, уже эксплуатируется котельная, предназначенная для комплекса зданий. Однако на этом строительном объекте зафиксировано двухмесячное отставание от графика производства работ. Руководство подрядчика заверило, что сроки наверстают, в том числе за счет того, что в ближайшее время будет мобилизовано дополнительная численность работников на этот объект.

Есть вопросы по медучреждениям и в самом крупном городе Югры: в Сургуте растет количество жителей, но вместе с тем наблюдается нехватка поликлиник, морг в ужасном состоянии. Глава региона начала ответ с приятной новости: в ноябре 2020-го после реконструкции в Сургуте введена поликлиника.

– В 2019 году приобретено оборудование и в 2020-м введен в эксплуатацию онкологический центр. Мы не отступились и надеемся, что наш партнер выполнит свои обязательства и введет в эксплуатацию клинический перинатальный центр в 2021 году, – продолжила Комарова. – В отношении морга, станции скорой помощи и станции переливания, это совершенно оправданная претензия. Здания там не типовые. В госпрограмме развития здравоохранения округа не предусмотрено новых помещений этих служб в Сургуте. Полагаю, что это ошибка, дам поручение пересмотреть, – пообещала губернатор Югры.

Еще один долгострой в Нижневартовске. Местные жители обеспокоены, что городскую больницу 1100 мест не введут в эксплуатацию в срок. Губернатор Югры заверила, что опасения имеют место, но ситуация под контролем, однако решения пока нет.

– Генподрядчик сильно извинялся за отклонение от графика работ, но при этом были взяты обязательства, что в установленный по последнему контракту срок — июль 2021 год — объект будет готов к вводу в эксплуатацию, – объявила Комарова.

Дополним, в повестке открытой пресс-конференции глава Югры также ответила на вопросы экономической стабильности региона, развитие научного кластера округа, строительство дорог и моста через реку Обь вблизи Сургута, а также ответила на ряд вопросов журналистам из Китая, Сирии, Замбии и СНГ. Они же, кстати, в своих обращениях поздравляли югорчан с 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.