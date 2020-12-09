Новый год в Сургуте 2021: в городе установили четыре этно-елки с необычными шариками

В 2020 году установили сразу четыре этно-елки. Фото: администрация Сургута

В Сургуте сложилась традиция каждый год наряжать елку силами городских жителей. Впервые проект «этно-елка» появился три года назад, и теперь это не только одна из лучших практик национального единства страны, но и одна из достопримечательностей города.

В прошлом году установили 3 этно-елки, в этом – целых четыре, которые находятся на территориях ИКЦ «Старый Сургут», у бывшего детского театра «Петрушка» и на проспекте Мира. Последнюю, четвертую лесную красавицу, украсят перед «Сити-Центром», но уже не новогодними шарами с этно-тематикой, а игрушками с изображением смайликов. Они появились для того, чтобы зарядить радостью горожан в этот непростой год.

Орнаменты - разнообразные. Фото: администрация Сургута

Украшения для елки собирали на мастер-классах в октябре-ноябре в библиотеках города совместно с литературно-творческим объединением «Элегия». Так, уже 300 самодельных шаров с редкими узорами и орнаментами коренных народов Севера красуются на ветках установленных елок. Причем каждый шар отражает какой-нибудь регион или национальность.

Фото: администрация Сургута

Рисунки для шаров придумывали сами дети, которые изучали историю и искусство, брали уроки художественной росписи. На изготовление одного такого шара уходит по нескольку месяцев, несмотря на это количество желаемых принять участие в создании новогодних игрушек превышало норму. В связи с этим организаторы открыли бронь мест для желающих украсить елку на следующий год.

Фото: администрация Сургута

Такой подход к празднованию новогодних событий напоминает нам о дружбе и сплоченности между народами, позволяет рассказать о своем округе и городе, отразить его символику. Ребятам же это помогает выразить своим творчеством национальную принадлежность и продемонстрировать свой талант.