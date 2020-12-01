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Югорских наркополицейских арестовали за сбыт наркотиков

Во главе был начальник ОБН
Ирина Ромашкина
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По данным следствия, подельница наркополицейских накануне продала наркотики трем местным жителям. Все они скончались от отравления наркотиком. Фото: СКР по ХМАО

По данным следствия, подельница наркополицейских накануне продала наркотики трем местным жителям. Все они скончались от отравления наркотиком. Фото: СКР по ХМАО

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД Сургутского района Павел Алексеев и его подчиненный взяты под стражу за распространение синтетического наркотика. Как стало известно «Комсомольской правде», полицейские обеспечивали «крышей» наркодилершу.

По данным следствия, 9 ноября 2020 года глава ОБН в Сургутском районе с подчиненными приехали в поселок городского типа «Белый Яр» якобы, чтобы освободить сургутянку, 32-летнюю уроженку Тюменской области. Женщина привлекалась к уголовной ответственности за покушение на сбыт «синтетики», однако наркополицейские предложили ей… продолжить продажу. Так сургутский ОБН договорился с дилершей о неофициальном сотрудничестве, она должна была докладывать полицейским о месте закладок, сдавать покупателей и курьеров, взамен же подельницу обещали не трогать, дел на нее не заводить.

Однако схема не сработала: делами «наркобосса» Алексеева и его помощника заинтересовался Следком Югры. Расследование проводил окружной следственный комитет совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. Во время обыска дома у одного из обвиняемых нашли и изъяли более 13 граммов «синтетики» (полицейские хранили наркотики дома). За несколько часов до этого провели обыск у сообщницы, где изъяли два свертка на 0,62 грамма «средства», а у нее дома – еще более 20 подготовленных для реализации свертков.

Полицейских арестовали. К слову, сама наркодилерша тоже арестована «за ранее совершенное преступление». По данным следствия, фигурантка накануне продала наркотики компании местных жителей: 21-летней девушке, ее 25-летнему сожителю и 34-летнему мужчине. Все они скончались 10 ноября от отравления наркотиком.

– Сотрудникам полиции предъявлено обвинение – покушение и сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах. Разные эпизоды – разные размеры, – дополнила пресс-служба Следкома Югры.

Как выяснил kp.ru, на подозреваемых так же завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), причем подследственным грозит срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ЧППроисшествия: ЧП

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