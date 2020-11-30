«Позвонил 1200 раз»: россиянин не смог вызвать врача 70-летней маме и пришел добиваться помощи в больницу

Департамент здравоохранения Югры отреагировал на жалобу только спустя два дня (после выходных). Однако по словам пациентов, такое невнимание к ним наблюдалось и во время до пандемии коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Нижневартовска, почетный донор и ветеран труда России 70 лет ждала врача из городской поликлиники №2 четыре дня. Пенсионерка страдала от высокой температуры, у нее были все признаки коронавирусной инфекции, об этих тревожных симптомах женщины из числа зоны риска родные пытались сообщить врачам. Ее сын Антон Сунегин посчитал: они звонили в поликлинику 1200 раз, но тщетно – в ответ звучали короткие гудки.

По словам Антона, температура у мамы поднялась 23 ноября, в понедельник. Родные всполошились, пытались сами маму лечить. Звонили в скорую, там ответили, что, если до полуночи не приедут – ждите утром доктора из поликлиники. Беспокоившиеся за маму члены семьи беспрестанно набирали телефон больницы, чтобы вызвать врача на дом, но настойчивость не увенчались особым успехом.

– Постоянно натыкались на короткие гудки (занято). Мы все-таки дозвонились и нам сказали, что врач спешит на помощь. Но ни 23 ноября, ни 24-го, ни 25-го врача не было, а температура все не отступала, дозвониться было невозможно (всегда либо занято, либо не берут). Все это время я ходил туда и спрашивал, когда же придет врач (на что мне отвечали, что он придет), – утверждает парень. – Спустя три дня, я все-таки решил выяснить, почему же в диспетчерской поликлиники № 2 всегда занято, а когда не занято, то трубку не берут. Я подошел к окошку диспетчера. Включил камеру. И начал звонить. А оказывается диспетчера (не знаю уж по чьей указке) сняли трубку с аппарата и просто тупо положили ее на стол! И поэтому дозвониться нереально!

Молодой человек, скрывая включенную камеру, наблюдал, что диспетчера не спешат принимать вызовы от населения. Его глубоко возмутила такая работа поликлиники в период пандемии.

– Ваш главврач сегодня отправится в телевизор и будет объяснять, почему к 70-летнему ветерану труда четыре дня не едет врач. А у вас лежит вот так телефон, – объявил Сунегин.

– Подождите. Скажите фамилию вашего пациента.

– Наш пациент – фамилия, которую вы только что произнесли.

– Тарасова?

– Конечно.

– К вам подъедут сегодня.

– А скажите, вот как человек должен жить? Он умереть должен? Он же не может никуда к вам прийти! А вам не дозвониться, у вас телефон все время лежит на столе. А знаете почему так? Потому что ваш главврач так организовал работу в этой больнице.

– Вот мне сейчас заведующая скинула…

– Конечно, скинула! Потому что сын приехал! Девушка, сегодня пятница, а врача вызвали в понедельник. У вас трубка лежит на столе. Как вообще вам дозвониться, скажите? Кто так организовал вашу работу вообще? Вы же можете взять трубку и сказать: «Бабушка, терпите, чай с лимоном, водичка». Он будет думать, что знают и помнят о нем, – продолжал возмущаться Антон.

– Когда был вызов, я отвечаю и объясняю пациентам.

– А на кровь как сдают? Там написано: «Стоп! У кого симптомы гриппа вход воспрещен!». А я иду кровь сдавать. А у меня симптомы гриппа!

– От меня это не зависит.

– Я вообще знаете зачем сюда пришел? Кино снять про вашего главврача! Чтобы его просто не стало! Помереть можно в ваших больницах! – утрировал ситуацию нижневартовец.

После этого врача из поликлиники семья все же дождалась. Однако и тут Антон был возмущен качеством осмотра пожилой пациентки и ее заинтересованностью в постановке диагноза.

– Пришел врач, мама спросила у него может анализы какие сдать, может коронавирус или еще что, на это врач сказал: «Пейте антибиотики, а как выздоровеете, приходите если хотите, и сдавайте анализы...» Мама поинтересовалась: «Может хоть послушайте меня», на что он сказал: «Хорошо» (чуть ли не так уж и быть), – негодует вартовчанин, – Прошу заметить, моя мама почетный донор, и ветеран труда России...

Видеозапись и свой крик души молодой человек выложил в соцсетях 28 ноября. «Кино» восхитило общественность. Югорчане подхватили тему, рассказывают о своих случаях и как они добивались обследований и лечений. Жители ХМАО уверены, что только жалобы на врачей, возможно даже на федеральном уровне, смогут спасти их от несправедливости и невнимательности медиков.

Скриншот из городского паблика Нижневартовска

Сам Антон так же вступил в полемику, он считает, что не врачей надо увольнять, а их руководителей.

– Руководитель от слова руководит, а если он не умеет руководить, так пускай тогда занимается тем, чем умеет. Пусть увольняются и переходят в частные клиники. На их место придут пусть неопытные, но зато амбициозные молодые выпускники, – высказал мнение Антон.

Были и те, кто вступался за работу врачей, однако парня было не переубедить. По его мнению, вторая поликлиника так работает не из-за большой нагрузки во время пандемии, но так же было и в доковидное время.

– Я там 15 минут стоял, и не первый день... И видео этих целый телефон. И ковид тут не причем. Ну и к слову, вторая поликлиника: до коронавируса у них была нехватка реагентов, во время короны у них нехватка специалистов и реагентов, а после короны у них будет стагнация после дестабилизации. Там всегда проблемы… Там всегда так... – заявляет Сунегин.

Скриншот из городского паблика Нижневартовска

Наконец сегодня, 30 ноября, на запись в городском паблике отреагировал департамент здравоохранения Югры. В понедельник утром, почитав накопившиеся жалобы жителей в соцсетях, ведомство прокомментировало так:

– По данным департамента здравоохранения, в связи с обращением жителя Нижневартовска по поводу вызова врача на дом, принято решение об усилении диспетчерской службы поликлиники №2. Теперь в поликлинике №2 по ул. Мира, 79 в помощь основному сотруднику будет прикреплен дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии. В регистратурах амбулаторий по адресам: ул. Молодежная, 14, ул. Нововартовская, 5 и ул. Героев Самотлора, 30 подключат обособленную программу WhatsApp для оперативного приема и отработки вызовов на дом напрямую по прикрепленности пациентов.