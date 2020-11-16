Поддержку семей с детьми югорчане обсудили с главой округа Натальей Комаровой

В проекте окружного бюджета на 2021-2023 годы запланировано более 71% расходов на реализацию социальных программ, отметила глава региона в начале онлайн-встречи. Скриншот видео.

«Десятилетие детства», «Расту в Югре», материнский капитал – всего 49 видов поддержки семей с детьми действуют в Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году. Какие именно формы поддержки зарекомендовали себя наиболее эффективно, и с каким заделом идти в будущие три года? Эти вопросы губернатор Югры Наталья Комарова задала участникам прямого эфира, который состоялся накануне в соцсетях главы региона.

– В проекте трехлетнего окружного бюджета более 71% расходов связано с реализацией социальных программ. Поддерживаю ваши, уважаемые подписчики, многодетные мамы, предложения обсудить, какие мероприятия по поддержке семей с детьми способны помочь семьям в развитии талантов и способностей детей, укреплении здоровья, – обратилась к югорчанам Наталья Комарова.

Финансы – детям

По данным департамента социального развития каждая третья югорская семья получает различные виды социальной поддержки — всего в регионе их 49. Например, после 1 января 2020 года при рождении ребенка семья получает в подарок карту «Расту в Югре», при ее активации выплаты из окружного бюджета поступают на счет родителей.

Кроме того, в Югре успешно действует система автоматического назначения шести мер поддержки, среди которых ежемесячное социальное пособие на ребенка-инвалида и ребенка, потерявшего кормильца.

В Югре поддерживают многодетные семьи. Так, югорские родители, у которых появился третий и последующий ребенок с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года, могут получить деньги на погашение оставшейся суммы ипотечного кредита. У семей есть возможность направить на выплату жилищных кредитов средства материнского капитала и югорского семейного капитала. Более 7 000 югорских семей, в которых три и более детей, получили единовременную выплату по 35 000 рублей.

Развитие юных югорчан

В прямом эфире приняли участие не только взрослые, но и дети. Так, прошло прямое включение из Мегиона и Нягани, участники онлайн-встречи попали на показательный урок научного клуба «Фабрика миров». Проект реализуется уже два года, детей вовлекают в проектную и техническую деятельность, начиная с 1 класса.

Успешно реализуется проект «Месторождение талантов» – совместный труд Югорского государственного университета с образовательным центром «Сириус» в Сочи. На сегодняшний день более 3 000 школьников прошли обучение по программам научной и инновационной направленности.

В Сургутском госуниверситете создан региональный модельный центр. Здесь обучают детей от 10 до 18 лет по 27 программам допобразования. Сегодня в Центре учатся 517 школьников, из них больше половины по техническим и естественнонаучным дисциплинам.

Региональное правительство приняло решение продолжить программу «Десятилетия детства» и утвердило план на будущие три года. К тому же она получила высокую оценку федерального эксперта. Но работать еще есть над чем, уверяет специалист.

Экспертное мнение

Доктор психологических наук, международный эксперт Галина Семья приняла участие в онлайн-беседе с губернатором Югры и жителями региона. Она ознакомилась с действующей окружной программой «Десятилетие детства» и высоко оценила предложенные мероприятия. В частности, Галина Семья отметила высокий уровень охвата различных групп детей.

– Я посмотрела отчет мероприятий и план второго этапа. Цифры меня очень порадовали. Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составила в прошлом году 100 %. Эта цифра недостижима для многих регионов. Хотя плановое значение показателя 95 %, и каждый процент дается очень тяжело, вы опередили общероссийский уровень, – заверила эксперт.

В онлайн встрече приняла участие доктор психологических наук, международный эксперт Галина Семья. Она высоко оценила программу «Десятилетие детства», реализуемую в Югре. Скриншот видео

Она отметила, что в регионе снизилась численность родителей, лишенных родительских прав, на 13 % или в 1,5 раза, а это прямое свидетельство того, что профилактика и система оказания семьям работает.

– Самая потрясающая цифра – число детей-сирот, которые устроены в семьи, в целом по России составляет 89%. В Югре эта цифра достигла 99,6 %. У вас всего лишь 30 с небольшим детей в учреждениях для сирот – это мечта многих регионов и показатель труда, вложенного в эту работу, — оценила Галина Семья.

Она отметила, что мероприятия «Десятилетия детства» создаются с учетом запросов родителей и законных представителей. Кроме того, Галина Семья убеждена, что НКО в сфере детства в регионе играет большую роль. В Югре предоставляются гранты губернатора по 13 направлениям, в том числе в сфере «Поддержки семьи, материнства, отцовства и детства». В 2020 году гранты на реализацию таких проектов получили 14 местных НКО.

– Яркий пример – «Я могу спасти жизнь». Это так важно для любого взрослого, а для ребенка, владеющего навыками безопасности и спасения – особенно. Есть свое ноу-хау – сертификат на получение психологических услуг для опекунов и приемных детей. У вас часто встречается слово «раннее» – раннее выявление, ранняя помощь. Потому что профилактика возможна только тогда, когда мы рано приходим к тому, кому она нужна. Здесь вы большие молодцы, – похвалила достижения югорчан Галина Семья.

Есть и минусы: эксперт отметила, что нельзя смешивать показатели и индикаторы. Кроме того, она добавила, что не увидела в плане мероприятий высшей школы и пожелала доказывать эффективность практик независимыми исследованиями, прежде чем их тиражировать. Глава Югры Наталья Комарова поблагодарила федерального эксперта за высокую оценку работы регионального правительства и за критику программы, пообещав поработать над замечаниями, а также пригласила Галину Семья к участию в одной из активностей.

Дополним, на онлайн-встрече также присутствовали главы ведомственных департаментов, председатель правления «Совет матерей» России, победитель конкурса «Лидеры России.Политика» и «Лучший родительский блогер» Татьяна Буцкая, воспитатель и блогер Юлия Новикова, многодетный отец, член отцовского клуба «Крепость» Николай Шеин, а также прошли прямые включения жителей поселка Пионерский, Мегиона, Нягани, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Нижневартовска, Сургута.