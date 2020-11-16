В Югре из-за коронавируса отменили все предновогодние мероприятия Фото: pixabay.com

Ограничения распространяются до 1 января. Ранее запланированные события пройдут в онлайн формате

Об изменениях в работе ведомства рассказал директор департамента культуры Югры Артур Латыпов в ответ на вопросы журналистов о запрете культурно – массовых мероприятий на предстоящий Новый год. В пресс – службе правительства сообщили, что с октября 2020 года уже 20% сотрудников исполнительных органов государственной власти переведены на удалённый режим работы.

- До 1 января также будут отменены все мероприятия на открытом воздухе. Дальнейшее принятие решения о переходе на дистанционный формат работы принимается оперативным штабом с учетом эпидобстановки в регионе. Информации об отмене мероприятий на период Новогодних праздников нет, - резюмировали в пресс – службе.

Отметим что, из – за второй волны коронавирусной инфекции в ХМАО до 1 января продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями. За последний месяц в ХМАО в 2,6 раза увеличилось количество пациентов с тяжело протекающей коронавирусной инфекцией. В сентябре таких было 57, на сегодня 152 человека.