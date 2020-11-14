Коронавирус в Югре, последние новости на 15 ноября 2020 года: семь смертей от COVID-19

В Югре зафиксировано семь смертей от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 15 ноября 2020 года. По данным оперативного штаба Югры, число заболевших коронавирусом увеличилось на 205 и составило 31 047 человек.

В округе зафиксировано семь смертей от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 313 человек. Под наблюдением (в том числе самоизоляции) остается 13 844 человека. 157 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 116 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии – 26 022 югорчанина.

Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Сургуте – 42 человека, в Ханты-Мансийске больных прибавилось на 34 пациента, в Нижневартовске, Нягани и Радужном зарегистрировали по 11 человек с коронавирусом, в Нефтеюганске – 10, в Советском районе – девять, в Лангепасе и Мегионе – по восемь, в Нижневартовском районе – семь. В Покачах, Нефтеюганском и Сургутском районах – по семь зараженных COVID-19, в Когалыме, Пыть-Яхе, Кондинском районе – по пять, а в Урае, Югорске и Октябрьском районе – по четыре новозараженных. По три случая заболевания коронавирусом выявили в Белоярском, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 116 зафиксирована пневмония, у десяти человек – бессимптомно. За сутки в Югре на COVID-19 обследованы 9 689 человек, за весь период пандемии – 992 356.

За последние сутки в России выявлено 22 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.