Кот Леопольд, Матроскин и Чебурашка: в Сургуте появятся ледовые городки с героями cоветских мультфильмов

Фото: коллаж из кадров мультфильмов

К новому году на семи городских площадках в Сургуте появятся ледовые городки. Появление персонажей из мультиков студии «Союзмультфильм» в виде ледовых фигур связано с 85-летним юбилеем студии.

Как пояснил руководитель управления информационной политики города Сургута Виталий Щербаков, на площадках разместят семь малых, семь средних и две больших горки, лабиринт и 35 скульптур. Победитель аукциона сначала предоставит эскизные проекты, которые, при необходимости, будут скорректированы. Далее, после согласования внешнего вида фигур и общей концепции площадок, планируется запуск голосования в социальных сетях.

- Жители сами смогут выбрать место, где построят скульптуры и горки. После обустройства площадок безопасность и качество ледовых городков оценит специальная комиссия, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» Виталий Щербаков.

В техническом задании подробно описано, как будет выглядеть будущий «мульт-островок». Каждой локации посвятят индивидуальный сюжет по мотивам отдельно взятого мультика «Союзмультфильма» или нескольких, которые популярны на данный момент. А ещё появятся скульптуры персонажей из фильмов лучших кинокомпаний мира.

В телефонном разговоре корреспонденту Комсомольской правды сказали, что из-за аномально теплой осени лед для строительства еще не добывали. Но, в любом случае, все объекты планируют сдать объекты своевременно.

Отметим, что прием заявок для компаний, которые хотят украсить Сургут к празднику, принимаются до 13 ноября 2020 года. Общая сумма, выделенная из муниципальной казны на украшение города, составляет чуть больше 12 миллионов рублей.