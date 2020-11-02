«И взрослому не выбраться»: в Югре двенадцатилетний мальчишка застрял в турбине самолёта-памятника

На спасательную операцию ушло 10 минут. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Весьма необычный инцидент произошёл в воскресенье, 1 ноября, в городе Югорске, что в ХМАО-Югре. Любопытный двенадцатилетний мальчишка забрался на постамент, где был установлен самолёт, чтобы исследовать, что там внутри. Но... застрял в турбине хвостовой части. Что делать? Пришлось кричать и звать на помощь.

Крики ребёнка услышал мужчина, которые гулял с собакой по излюбленному месту. Пройдя мимо постамента с установленным на нём самолётом ЯК-40, он услышал призывы о помощи и сразу сообщил в дежурно-диспетчерскую службу.

Спасатели тут же приехали на место происшествия, забрались по пожарным лестницам на постамент и обнаружили парня. По словам мальчика из-за того, что внутри всё обледенело и было скользким, он не мог выбраться самостоятельно. Не спасли и попытки снять обувь и выбраться из турбины без неё.

Внутри всё обледенело и было скользким. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Вытягивали парня с помощью спасательной верёвки. Один спасатель страховал, а второй подавал верёвку и вытаскивал ребёнка из западни. Как рассказал «Комсомольской правде – Югра» начальник дежурного караула Юрий Володькин, турбина находилась под наклоном.

- Внутри гладкая цилиндрическая поверхность, все обледенелое, самому и взрослому не выбраться. Старались побыстрее достать парня, минут десять ушло на все про все, - рассказывает спасатель.

Внизу мальчика уже ждала скорая помощь. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

К счастью, для мальчика всё закончилось хорошо. После спасения из турбины парня передали сотрудникам скорой помощи, чтобы посмотреть, нет ли у него обморожений. В этот момент на место происшествия уже приехала мама. Жизни ребёнка угрозы нет.