Вопросы зимней безопасности на дорогах Югры обсудили в онлайне

Фото: admhmao.ru

Жители Ханты-Мансийского автономного округа обсудили вопросы дорожной безопасности в зимнее время. Онлайн-встреча прошла по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой в ее аккаунте в Instagram 30 октября.

Модераторами встречи стали автор и владелец сообщества «О Сургут!» Александр Побережный, представители сообществ «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск» Иван Романов и «Типичный Нефтеюганск» Лариса Щеглова. Как будет убираться снег и наледь с югорских дорог, как будут вывозить твердые коммунальные отходы, а также как поступят с безнадзорными животным – на эти и многие другие вопросы югорчане нашли ответы в открытой беседе с представителями региональной власти.

Так, директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев рассказал об опыте использования снегоплавильной установки в Ханты-Мансийске. По его словам, ежегодно за зимний сезон с дорог, тротуаров и дворов столицы автономного округа вывозится около 1 млн кубометров снежной массы.

– Раньше грязный снег вывозили на необорудованный земельный участок, что негативно воздействовало на окружающую среду. В 2018 году построили снегоплавильный пункт. Это комплекс сооружений, состоящий из снегоплавильной установки и специализированной площадки для накопления снежных масс. Его мощность – 200 кубометров в час. Таким образом, применение снегоплавильной установки исключает негативное воздействие на почву, – сообщил Сергеев.

Модератор встречи Александр Побережный напомнил, что в 2019 году в своем обращении губернатор округа поручила главам муниципальных образований обеспечить население автомобильными парковками, в частности, в у медучреждений Сургута.

Глава Сургута Вадим Шувалов отметил, что в программе «Развитие транспортной системы Сургута на период до 2030 года» запланировано создание 266 парковочных мест у медицинских объектов.

– В 2019 году построены 85 парковочных мест у окружного кардиодиспансера, клинической поликлиники №5 и на ул. Рабочая. В 2020 году город уже построил 88 мест, и сейчас мы ведём проектно-изыскательские работы по объектам, в рамках которых построим еще 56 мест. Строительно-монтажные работы по еще 31 месту запланированы на 2022 год, –прокомментировал Шувалов.

Участники встречи подняли вопрос о содержании бездомных собак в регионе. Сегодня местные ветеринарные службы отлавливают безнадзорных животных, чипируют и вакцинируют их.

– Нужно не бросать тех, кого мы приручили. Большой блок работы предстоит нам по формированию культуры ответственности, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что правительство округа во время прямого эфира не уходит от ответов и не боится острых вопросов.

– Такой подход открытого обсуждения всех взглядов и аспектов на те или иные вопросы эффективен. Созданная в муниципальных образованиях округа и на государственном уровне система должна отвечать на все запросы горожан, – сказала она.

Запись прямого эфира доступна в официальном Instagram-аккаунте губернатора Югры.