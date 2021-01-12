Во время новогодних праздников в Югре произошел совсем не праздничный инцидент. В одном из сургутских торговых центров сотрудники полиции задержали нарушителей масочного режима. По версии правоохранительной службы, семья Тихоновых отказалась соблюдать меры в период пандемии и разгуливали по общественному месту без медицинских масок.Конфликт зафиксировали очевидцы и тут же слили в интернет, где происходящее получило широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудники ППС после разговоров с супружеской парой задержали нарушителей с применением физической силы. Люди, просмотревшие запись, разделились на два лагеря: кто-то поддерживает полицейских, а кто-то считает их действия произволом.Сама участница потасовки Оксана Тихонова заявила, что их семья – не противница масочного режима, но в тот злополучный день маски просто забыли надеть.- У меня закралась такая мысль, что это был наряд, вызванный специально на нас, потому что мы провели достаточно времени в ТЦ, - поделилась с местным телеканалом Оксана.Помимо этого Тихонова рассказала причины, почему она так громко кричит на видео. Женщина дала понять, что это были реальные чувства и эмоции, а не актерская игра.- Дело в том, что когда он стоял надо мной, я кричала. Во-первых, от страха, потому что я его жутко боялась уже в тот момент, а во-вторы - он мне ломал руки. У меня до сих пор не чувствует ничего большой палец и болит абсолютно все, - подчеркнула Оксана.Родственница семьи Тихоновых не смогла остаться в стороне происшествия и заступилась за свою семью.- Хочу ответить людям, которые пишут гнилье про это семью. Это мои родственники. Очень интеллигентная семья. Женщина-психолог, мужчина - на руководящей должности. В запаре они забыли надеть маски. Когда подошла полиция и парень из Росгвардии, мужчина сразу попытался одеть маску. Однако ему ответили: «Поздно». Что значит поздно?! Про женщину. На кассу к ней подошел агрессивный сотрудник полиции. Когда семья попросила составить протокол на месте (потому, что дома были дети), последовал отказ. Каждый день штрафуют за маски, при этом составляют протокол на месте! Женщина звонила сестре юристу, чтобы проконсультироваться, что она может делать в этом случае, мужчину скрутили, - прокомментировала запись в социальной сети Дарья Гольцова.Тем не менее, в полиции не считают, что сотрудники повели себя неправильно, однако во всех обстоятельствах разбираются.. По итогам проверки станет ясно, кто стал зачинщиком конфликта и превысили ли полицейские свои полномочия.- Про конфликт речи быть не может. Семья Тихоновых нарушила законодательство и их привлекли к административной ответственности. Нарушители оказали неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, поэтому в отношении них собрали административные материалы по факту нарушения статьи 19.3. Суд вынес наказание и наложил административный штраф в размере 600 рублей на каждого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.