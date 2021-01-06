В Югру завезут еще почти четыре тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом стало известно во время заседания оперштаба.Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сообщил, что на данный момент в регионе 2 075 человек начали процесс иммунизации против ковида. Из них 356 полностью и успешно ее прошли. В ближайшие дни в автономный округ ожидается поступление еще 3 900 тысяч доз вакцины. Это позволит увеличить количество медицинских организаций, проводящих иммунизацию населения, охватив вакцинацией все муниципалитеты.Кроме того, губернатор Югры Наталья Комарова поручила аппарату до 10 февраля внести в правительство автономного округа предложения по утверждению единого алгоритма межведомственного и межмуниципального взаимодействия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения опасных инфекционных заболеваний. Она поставила задачу перед департаментом социального развития обеспечить выполнение федерального решения.