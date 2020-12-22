В Югре чиновники подарили одаренным детям на Новый год просроченные конфеты

Наборы оказались просроченными Фото: Татьяна Коркина

Грандиозный предновогодний скандал разгорелся в небольшом городе Югорске, что в ХМАО-Югре. Чиновники решили поздравить одаренных детей (активистов, отличников, олимпиадников) с приближающимся Новым годом и подарить им сладкие подарки. Казалось бы, всем хорошо: ребята получат конфеты и шоколадки, а мэрия заработает себе «плюсик» к карме. Но не тут-то было… Оказалось, что все 300 наборов, которые мэрия закупила для ребят, оказались просроченными аж на год.

Вот так выглядит сладкий подарок, который подарили детям. Фото: Андрей Бородкин

Удивительно, но о «косяке» мэрии сообщил… сам мэр Югорска Андрей Бородкин. По его словам, наборы в администрации покупают централизованно, через аукцион.

- В этом году мы закупили около 300 таких подарков, которые мы начали торжественно вручать. Но буквально вчера мне пришло сообщение, что у наборов конфет из подарков вышел срок годности, о чем свидетельствует вкладыш внутри коробки. Оперативно провели проверку всей партии товара и выяснили, что при внешней качественной упаковке, маркировка действительно свидетельствует об истекшем сроке годности, - сообщил чиновник.

Ассортимент подарка. Фото: Андрей Бородкин

Поняв свою оплошность, в мэрии тут же кинулись звонить победителю аукциона с претензиями. Поставщик извинения принес, но заметил, что на коробке могла быть «ошибка в маркировке».

- Не думаем, что это сделано умышленно и конфеты действительно просрочены, возможно это действительно ошибка в маркировке, как утверждает поставщик. В данном случае не важно, речь идёт о здоровье детей, поэтому вся партия подарков будет заменена им. Уверен, что успеем поздравить ребятишек в срок, как и планировали, - подчеркнул Андрей Бородкин.

А вот и маркировка. Ошибка в дате или реально просрочка? Фото: Андрей Бородкин

Тем не менее, общественники Югорска возмутились постом главы города. Например, известный в городе Антон Пантин поведал, что все вышесказанное – всего лишь «отмазка».

- Чиновники рассуждают, что, возможно, это ошибка в маркировке, ведь на вид упаковка качественная. Ну конечно, что им теперь говорить то? Других отмазок более или менее правдоподобных и не подобрать, - заметил общественник.

К счастью, сладкие наборы успели подарить не всем детям. А тем, кто уже успел насладиться просрочкой, пообещали вручить «новые и качественные». Буквально на днях поставщик из Тюмени доставил в Югорск новую партию сладких наборов.

ОФИЦИАЛЬНО

После появившихся сведений в СМИ о просроченных конфетах, Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку о закупке администрацией города конфет с истекшим сроком годности. В ведомстве проверят, как соблюдались порядок проведения закупок в администрации города и требования санитарно-эпидемиологического законодательства.