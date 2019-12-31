Фотогалереи
Губернатор Югры приняла участие в открытии школы-детсада и поздравила сургутян с наступающим Новым годом
Семилетняя Диана активная участница соревнований по художественной гимнастике. Ее сестре Алине исполнилось три года. Она любит танцевать, собирать конструктор и пазлы

Мустафина Диана. Фото Рамиля Нуриева

Гостеприимные сургутяне пригласили Наталью Комарову на чай

Семь Мустафиных и губернатор Югры. Фото Рамиля Нуриева

Радик и Елена воспитывают троих дочерей и очень хотели в преддверии Нового года увидеть у себя в гостях Наталью Владимировну. Девочки растут очень любознательными

Губернатор Югры Наталья Комарова также приняла участие в чаепитии по приглашению многодетной семьи Мустафиных. Фото Рамиля Нуриева

Наталья Комарова ознакомилась с работами ребят

Дети мастерят поделки

Рабочая поездка в Сургут губернатора Югры

Губеранотор поздравила с новым годом сургутян. Фото Рамиля Нуриева

Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Наталья Комарова поздравила детей с наступающими праздниками

Губернатор Югры посетила воспитанников Сургутского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Наталья Комарова побывала в Сургуте. Фото Рамиля Нуриева
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