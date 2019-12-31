Губернатор Югры приняла участие в открытии школы-детсада и поздравила сургутян с наступающим Новым годом
Мустафина Диана. Фото Рамиля Нуриева
Семь Мустафиных и губернатор Югры. Фото Рамиля Нуриева
Губернатор Югры Наталья Комарова также приняла участие в чаепитии по приглашению многодетной семьи Мустафиных. Фото Рамиля Нуриева
Дети мастерят поделки
Губеранотор поздравила с новым годом сургутян. Фото Рамиля Нуриева
Наталья Комарова поздравила детей с наступающими праздниками
Наталья Комарова побывала в Сургуте. Фото Рамиля Нуриева