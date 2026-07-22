Энергетики выполнили плановый ремонт межрегионального энерготранзита в Югре

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В Ханты-Мансийском автономном округе энергетики завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которая обеспечивает межрегиональный транзит электроэнергии из Югры в Тюменскую область. ЛЭП также участвует в энергоснабжении Эргинского кластера месторождений нефти. На повышение надежности электроснабжения бытовых и промышленных потребителей в главном нефтедобывающем регионе России системообразующая организация направила 3,5 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» заменили на ЛЭП более 140 стеклянных изоляторов, а также смонтировали гасители вибрации. Устройства отечественного производства обеспечат дополнительную защиту проводов ЛЭП от высоких ветровых нагрузок. Доставка персонала и необходимых материалов в труднодоступную местность осуществлялась при помощи вездеходной техники.

Кроме того, на энерготранзите установили 54 птицезащитных устройства, что способствует сохранению орнитофауны и снижению рисков возникновения нештатных ситуаций, связанных с жизнедеятельностью пернатых.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование электросетевого комплекса ХМАО-Югры.