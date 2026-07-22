В Сургуте за угрозы и оскорбления полицейского осудят авиапассажира из Татарстана

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сургутская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении пассажира авиарейса из Татарстана. 36-летний пассажир их Бугуруслана угрожал избить и всяко обзывал сотрудника транспортной полиции.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, в мае 2026 года сильно пьяный авиапассажир будучи в аэропорту города Сургута материл полицейского и угрожал ему, потому что тот составлял в отношении него протокол об административном правонарушении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сургутский городской суд Ханты Мансийского автономного округа - Югры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самолет рейса Сургут – Барнаул экстренно вернулся на аэродром вылета