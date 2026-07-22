Власти ХМАО определили приоритетные территории для новых автогазозаправочных станций

Фото: Стройкомплекс Югры

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и «Газпром газомоторное топливо» обсудили перспективы развития газозаправочной инфраструктуры округа. Югра направит партнёрам предложения по приоритетным муниципалитетам для размещения новых автогазозаправочных станций. Ответ власти должны получить уже до 31 июля.

Кстати, по Сургуту решения по развитию газозаправочной сети уже согласовывали раньше, поэтому партнеры должны сперва начать работу по одобренным ранее проектам.

В Стройкомплексе Югры отметили, что отдельной темой стала перевод общественного и коммерческого транспорта на компримированный природный газ. Для начала необходима сама инфраструктура заправок, а затем можно переводить технику на газ.

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