В Нефтеюганске идет ремонт в 28 из 32 образовательных учреждений города

Фото: соцсети Юрия Чекунова

В Нефтеюганске подвели промежуточные итоги масштабной работы по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году. По словам главы Нефтегаснка Юрия Чекунова, по всем ключевым направлениям система образования Нефтеюганска находится в нормативном состоянии.

Сегодня в городе функционируют 32 образовательных учреждения: 14 детсадов, 16 школ и 2 организации дополнительного образования. Самый большой ремонт – капитальный, идет в школе №14. Небольшие ремонты ведутся в 28 учреждениях: в 13 детских садах, 14 школах и 1 организации дополнительного образования. специалисты обновляют инженерные системы, модернизируют освещение, благоустраивают территории.

На сегодня все школьники на 100 % обеспечены бесплатными учебниками: в распоряжении школ имеется 289 412 экземпляров. В школах трудятся 1 030 педагогов, в детсадах – 483 воспитателя, в дополнительном образовании кадровый дефицит отсутствует.

Все школы и детские сады 1 сентября распахнут двери для своих учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нефтеюганске осудят жителя Ленинградской области за аферу с продажей авто в Интернете