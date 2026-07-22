Жителей Покачей приглашают 24 июля на городской субботник

Фото: администрация Покачей

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоёмов «Вода России» в пятницу, в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры пройдет городской субботник. Об этом сообщает местная администрация.

Старт городскому субботнику будет дан в 14:15 на берегу озера Дачное. Специально для всех неравнодушных и активных горожан будет предоставлен автобус. Он отправляется от магазина «Север» в 14:00. Пакеты и перчатки выдадут всем желающим уже на месте проведения субботника.

- Приглашаем всех неравнодушных горожан и любителей отдыха у воды на массовую уборку территории вокруг озера, – обратились в администрации Покачей к жителям.

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