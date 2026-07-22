Жительница Радужного купила больничный лист, чтобы не выходить на работу

Фото: прокуратура ХМАО-Югре

В Радужном осудят местную жительницу за покупку поддельного больничного листа. В отношении хитрой женщины возбудили уголовное дело по статье «Приобретение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, освобождающего от обязанностей».

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, было установлено, что югорчанка ради получения права на временное освобождение от работы купила электронный лист временной нетрудоспособности. Затем она предоставила поддельный медицинский документ работодателю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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