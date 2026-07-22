Житель Нягани получил условный срок и 120 тысяч рублей штрафа за легализацию иностранцев в России

Фото: Суды Югры

В Нягани за незаконную легализацию иностранцев в России и их прописку осужден 50-летний местный житель. Он получил 2 года условного срок и 120 тысяч рублей штрафа.

По данным «Судов Югры», в декабре 2025 года и в феврале 2026 года няганец фиктивно прописал в своей квартире двух иностранцев, хотя жили они в другом месте. В феврале 2026 года подсудимый путисл пожить в административном здании мигранта, в отношении которого ранее судом было принято решение о выдворении за пределы РФ.

Суд, помимо условного срока и штрафа, установил испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление, а также возложил на него ряд обязанностей, способствующих исправлению.

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